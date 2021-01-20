«Возрождение системы доносов»: к чему может привести новая норма закона о государственном языке на Украине
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За три дня действия статьи 30 закона об украинском языке в офис языкового омбудсмена поступило более 100 обращений из разных регионов Украины, касающихся нарушений в сфере обслуживания. Об этом сообщил сам уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
Напомним, статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обязывает предприятия сферы услуг и торговли размещать информацию о товарах и услугах на ценниках, инструкциях, этикетках, маркировке и т. д. на украинском языке. Кроме того, начинать общение с клиентами нужно тоже только на украинском. Перейти на другой язык можно, если посетитель сам об этом попросит.
Говоря о жалобах, поступивших в его офис, омбудсмен отдельно упомянул преимущественно русскоговорящую Одессу, откуда также пришло несколько заявлений.
«Пока четыре, но я думаю, что это динамика, которая демонстрирует традиционные нарушения», — уточнил Креминь.
По его словам, общение с клиентами на удобном языке никто не ограничивает, однако персонал должен обращаться к гражданам на государственном языке.
«Одесса — многонациональная и туристическая жемчужина. Поэтому, конечно, надо... владеть не только украинским и русским, но и иностранными языками. Это вопрос языковых компетенций», — заявил Креминь.
Языковой омбудсмен также напомнил, что все вывески должны быть выполнены на украинском языке, а в случае брендированных названий — переведены на украинский.
За нарушение статьи 30 законом предусмотрены штрафы для предприятий в размере до 6,8 тыс. гривен (17,8 тыс. рублей), однако их введение отложили пока до 16 июля 2022 года.
Вместе с тем группа из 27 депутатов фракции «Слуга народа» в декабре 2020 года представила законопроект об отмене штрафов для предпринимателей за нарушение языковых норм.
По информации руководителя фракции Давида Арахамии, сейчас по документу идут бурные внутренние дискуссии, согласованная позиция появится в конце января, когда Верховная рада возобновит работу в пленарном режиме.
Одесский рубеж
По словам уполномоченного по защите государственного языка, «Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» чрезвычайно демократичен». А тех, кто призывает его обходить, Креминь назвал провокаторами, которые «действуют по «темникам», присланным из соседних стран».
Вместе с тем последствия введения новой нормы закона не замедлили сказаться на рядовых украинцах. Так, резонансный случай произошёл в упомянутой омбудсменом Одессе, где националисты угрожают магазину, специализирующемуся на доставке блюд еврейской кухни.
Кулинария «Артель «У Машковичей» 16 января, в день вступления новой языковой нормы в силу, разместила на своей странице в Facebook рекламу доставки еды на украинском языке. Но украинские слова были написаны русскими буквами. После публикации объявления в комментариях к нему националисты заявили, что владельцы «издеваются над украинским языком», и стали угрожать им «учебным пожаром». Кроме того, «патриоты» разместили несколько фотографий солдат вермахта с подписями «Мовный патруль», намекая на этническую принадлежность организаторов бизнеса.
Владелица кулинарии Ирина Машкович заявила, что подала заявление об угрозах в СБУ а также в израильское посольство, так как её муж — гражданин этой страны.
«Я публиковала рекламу со старого китайского телефона. Там нет украинской раскладки. Поэтому дала текст без украинских букв, с русской клавиатуры. Это не издевательство над языком, а просто техническая проблема. После этого посыпались угрозы. Пишут, что подожгут помещение и сломают челюсть... Мой муж, гражданин Израиля, просто в шоке от содержания угроз — очень много прислали нацистских фото времён Второй мировой войны. Очень много угроз антисемитского толка», — приводит её слова портал «СТРАНА.ua».
Однако источник RT в городском совете Одессы считает, что подобные обращения вряд ли повлияют на нынешнее положение дел.
«Одесская мэрия заняла позицию Киева, и мэр города Геннадий Труханов стал проводить все совещания на украинском. Всем чиновникам прямо сказали, что пора учить мову. Так что местным предпринимателям придётся рассчитывать только на себя — никто не намерен им помогать. Я не думаю, что даже обращение в посольство Израиля способно изменить ситуацию. Киев уже давно не контролирует действия радикалов, которые могут прийти в любое заведение и творить что хотят. В Одессе тоже на это закрывают глаза», — рассказал собеседник RT.
В свою очередь, источник RT в партии «Голос» уверен, что насильственная украинизация приведёт к массе конфликтов.
«Это обычная ситуация для Украины, когда требование есть, а ответственности за невыполнение — нет. Более того, государство не в состоянии проконтролировать выполнение своих же законов. Поэтому количество жалоб будет расти, а радикалы возьмут ситуацию в свои руки. К сожалению, так всегда бывает: когда государственные институты не работают, проблемы создаются на ровном месте», — говорит депутат.
Антидемократические нормы
Украинские законы о языке нарушают права человека и в то же время толкают существенное число граждан на «возрождение системы доносов, которая абсолютно противоречит демократическим нормам», отметил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
«Несомненно, этот закон может привести к ещё большей дискриминации русскоязычного населения на Украине со стороны радикалов. Но нужно понимать, что дискриминация русскоязычного населения со стороны украиноязычных жителей на Украине идёт ещё с советских времён, например в сфере СМИ. В тот период на радио и телевидении не могли работать журналисты, которые не владели украинским языком. Эта дискриминация была заложена давно, и именно она привела к тому, что голос националистических радикалов так хорошо сейчас слышен на Украине. Эта гуманитарная проблема на Украине многие годы является острополитической и во многом влияет на политическую ситуацию в стране», — пояснил эксперт.
- Владимир Зеленский
- Reuters
- © Aaron Chown
В беседе с RT экономист, политолог Александр Дудчак подчеркнул, что, вводя подобные нормы, руководство Украины фактически поощряет языковую дискриминацию русскоязычного населения.
«Подобные языковые нормы в ближайшее время приведут к большей дискриминации русскоязычного населения на Украине со стороны радикальных группировок, полулегальных банд, которые умеют лишь измываться над теми, кого закон и правоохранительные органы защитить не могут», — рассказал эксперт.
В свою очередь, собеседник RT из украинской партии «Батькивщина» вынужден был признать, что новые языковые нормы стали дополнительным фактором риска для украинских, но русскоговорящих бизнесменов.
«Вести бизнес на Украине — это огромный риск. Государство не поддерживало предпринимателей во время локдаунов и кризиса, а теперь ещё и придумало новую норму с украинским языком. Выучить его за месяц невозможно, да и где взять деньги на оплату курсов своим сотрудникам? Но теперь в любой магазин или ресторан могут прийти люди, которым может не понравиться, как с ними поздоровались. И тогда начнётся: шины, акции протеста и фактический разгром — инструментов у националистов хоть отбавляй. И всё это под молчаливую реакцию правоохранителей. Государственные органы делают всё, чтобы украинцы побыстрее уезжали из страны», — считает депутат.
Нынешние языковые законы принимаются и действуют с одобрения администрации Владимира Зеленского, напомнил Александр Дудчак. Несмотря на предвыборные слова о необходимости более тщательно изучить закон об образовании, подписанный Петром Порошенко, он продолжает дискриминационную языковую политику своего предшественника из-за отсутствия собственной политической воли, добавил эксперт.
«Зеленский — марионетка в руках США, которая боится собственной тени и хочет понравиться, боясь вызывать недовольство американского или европейского чиновника. Теперь он устроил настоящий террор в языковой сфере и затмил Порошенко в этом вопросе», — заключил политолог.
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