«Возрождение системы доносов»: к чему может привести новая норма закона о государственном языке на Украине

За три дня действия статьи 30 закона о функционировании украинского языка в офис профильного омбудсмена поступило уже более 100 жалоб на нарушения в сфере услуг и торговле. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Норма вступила в силу в стране 16 января и обязывает все коммерческие заведения начинать общение с клиентами исключительно на государственном языке. Эксперты отмечают, что принятые администрацией Владимира Зеленского языковые инициативы нарушают права человека и возрождают систему доносов.

За три дня действия статьи 30 закона об украинском языке в офис языкового омбудсмена поступило более 100 обращений из разных регионов Украины, касающихся нарушений в сфере обслуживания. Об этом сообщил сам уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Напомним, статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обязывает предприятия сферы услуг и торговли размещать информацию о товарах и услугах на ценниках, инструкциях, этикетках, маркировке и т. д. на украинском языке. Кроме того, начинать общение с клиентами нужно тоже только на украинском. Перейти на другой язык можно, если посетитель сам об этом попросит.

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Говоря о жалобах, поступивших в его офис, омбудсмен отдельно упомянул преимущественно русскоговорящую Одессу, откуда также пришло несколько заявлений.

«Пока четыре, но я думаю, что это динамика, которая демонстрирует традиционные нарушения», — уточнил Креминь.

По его словам, общение с клиентами на удобном языке никто не ограничивает, однако персонал должен обращаться к гражданам на государственном языке.

«Одесса — многонациональная и туристическая жемчужина. Поэтому, конечно, надо... владеть не только украинским и русским, но и иностранными языками. Это вопрос языковых компетенций», — заявил Креминь.

Языковой омбудсмен также напомнил, что все вывески должны быть выполнены на украинском языке, а в случае брендированных названий — переведены на украинский.

За нарушение статьи 30 законом предусмотрены штрафы для предприятий в размере до 6,8 тыс. гривен (17,8 тыс. рублей), однако их введение отложили пока до 16 июля 2022 года.

Вместе с тем группа из 27 депутатов фракции «Слуга народа» в декабре 2020 года представила законопроект об отмене штрафов для предпринимателей за нарушение языковых норм.

По информации руководителя фракции Давида Арахамии, сейчас по документу идут бурные внутренние дискуссии, согласованная позиция появится в конце января, когда Верховная рада возобновит работу в пленарном режиме.

Одесский рубеж

По словам уполномоченного по защите государственного языка, «Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» чрезвычайно демократичен». А тех, кто призывает его обходить, Креминь назвал провокаторами, которые «действуют по «темникам», присланным из соседних стран».

Вместе с тем последствия введения новой нормы закона не замедлили сказаться на рядовых украинцах. Так, резонансный случай произошёл в упомянутой омбудсменом Одессе, где националисты угрожают магазину, специализирующемуся на доставке блюд еврейской кухни.

Кулинария «Артель «У Машковичей» 16 января, в день вступления новой языковой нормы в силу, разместила на своей странице в Facebook рекламу доставки еды на украинском языке. Но украинские слова были написаны русскими буквами. После публикации объявления в комментариях к нему националисты заявили, что владельцы «издеваются над украинским языком», и стали угрожать им «учебным пожаром». Кроме того, «патриоты» разместили несколько фотографий солдат вермахта с подписями «Мовный патруль», намекая на этническую принадлежность организаторов бизнеса.

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Владелица кулинарии Ирина Машкович заявила, что подала заявление об угрозах в СБУ а также в израильское посольство, так как её муж — гражданин этой страны.

«Я публиковала рекламу со старого китайского телефона. Там нет украинской раскладки. Поэтому дала текст без украинских букв, с русской клавиатуры. Это не издевательство над языком, а просто техническая проблема. После этого посыпались угрозы. Пишут, что подожгут помещение и сломают челюсть... Мой муж, гражданин Израиля, просто в шоке от содержания угроз — очень много прислали нацистских фото времён Второй мировой войны. Очень много угроз антисемитского толка», — приводит её слова портал «СТРАНА.ua».

Однако источник RT в городском совете Одессы считает, что подобные обращения вряд ли повлияют на нынешнее положение дел.

«Одесская мэрия заняла позицию Киева, и мэр города Геннадий Труханов стал проводить все совещания на украинском. Всем чиновникам прямо сказали, что пора учить мову. Так что местным предпринимателям придётся рассчитывать только на себя — никто не намерен им помогать. Я не думаю, что даже обращение в посольство Израиля способно изменить ситуацию. Киев уже давно не контролирует действия радикалов, которые могут прийти в любое заведение и творить что хотят. В Одессе тоже на это закрывают глаза», — рассказал собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Голос» уверен, что насильственная украинизация приведёт к массе конфликтов.

«Это обычная ситуация для Украины, когда требование есть, а ответственности за невыполнение — нет. Более того, государство не в состоянии проконтролировать выполнение своих же законов. Поэтому количество жалоб будет расти, а радикалы возьмут ситуацию в свои руки. К сожалению, так всегда бывает: когда государственные институты не работают, проблемы создаются на ровном месте», — говорит депутат.

Антидемократические нормы

Украинские законы о языке нарушают права человека и в то же время толкают существенное число граждан на «возрождение системы доносов, которая абсолютно противоречит демократическим нормам», отметил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Несомненно, этот закон может привести к ещё большей дискриминации русскоязычного населения на Украине со стороны радикалов. Но нужно понимать, что дискриминация русскоязычного населения со стороны украиноязычных жителей на Украине идёт ещё с советских времён, например в сфере СМИ. В тот период на радио и телевидении не могли работать журналисты, которые не владели украинским языком. Эта дискриминация была заложена давно, и именно она привела к тому, что голос националистических радикалов так хорошо сейчас слышен на Украине. Эта гуманитарная проблема на Украине многие годы является острополитической и во многом влияет на политическую ситуацию в стране», — пояснил эксперт.

Владимир Зеленский

Reuters

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В беседе с RT экономист, политолог Александр Дудчак подчеркнул, что, вводя подобные нормы, руководство Украины фактически поощряет языковую дискриминацию русскоязычного населения.

«Подобные языковые нормы в ближайшее время приведут к большей дискриминации русскоязычного населения на Украине со стороны радикальных группировок, полулегальных банд, которые умеют лишь измываться над теми, кого закон и правоохранительные органы защитить не могут», — рассказал эксперт.

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В свою очередь, собеседник RT из украинской партии «Батькивщина» вынужден был признать, что новые языковые нормы стали дополнительным фактором риска для украинских, но русскоговорящих бизнесменов.

«Вести бизнес на Украине — это огромный риск. Государство не поддерживало предпринимателей во время локдаунов и кризиса, а теперь ещё и придумало новую норму с украинским языком. Выучить его за месяц невозможно, да и где взять деньги на оплату курсов своим сотрудникам? Но теперь в любой магазин или ресторан могут прийти люди, которым может не понравиться, как с ними поздоровались. И тогда начнётся: шины, акции протеста и фактический разгром — инструментов у националистов хоть отбавляй. И всё это под молчаливую реакцию правоохранителей. Государственные органы делают всё, чтобы украинцы побыстрее уезжали из страны», — считает депутат.

Нынешние языковые законы принимаются и действуют с одобрения администрации Владимира Зеленского, напомнил Александр Дудчак. Несмотря на предвыборные слова о необходимости более тщательно изучить закон об образовании, подписанный Петром Порошенко, он продолжает дискриминационную языковую политику своего предшественника из-за отсутствия собственной политической воли, добавил эксперт.

«Зеленский — марионетка в руках США, которая боится собственной тени и хочет понравиться, боясь вызывать недовольство американского или европейского чиновника. Теперь он устроил настоящий террор в языковой сфере и затмил Порошенко в этом вопросе», — заключил политолог.