СНБО Украины назвал опасным решение Молдавии о статусе русского языка

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал опасным решение парламента Молдавии вернуть русскому статус языка межнационального общения.
СНБО Украины назвал опасным решение Молдавии о статусе русского языка
  • © Genya Savilov / AFP

«Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным», — цитирует главу СНБО Украины пресс-служба.

16 декабря парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны наряду с государственным языком.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любые усилия, которые позволяют гражданам стран бывшего Советского Союза говорить на русском языке.

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