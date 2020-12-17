СНБО Украины назвал опасным решение Молдавии о статусе русского языка
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«Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным», — цитирует главу СНБО Украины пресс-служба.
16 декабря парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны наряду с государственным языком.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любые усилия, которые позволяют гражданам стран бывшего Советского Союза говорить на русском языке.