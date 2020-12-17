СНБО Украины назвал опасным решение Молдавии о статусе русского языка

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал опасным решение парламента Молдавии вернуть русскому статус языка межнационального общения.

«Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным», — цитирует главу СНБО Украины пресс-служба.

16 декабря парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны наряду с государственным языком.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любые усилия, которые позволяют гражданам стран бывшего Советского Союза говорить на русском языке.