В Кремле прокомментировали усилия в защиту русского языка в Молдавии
- РИА Новости
«Действующий президент Додон, а пока он всё ещё действующий, он действительно проиграл выборы, но он не прекращает политическую борьбу. Вместе с тем всё, что происходит там, это исключительно внутреннее дело Молдовы. Как и в других государствах, мы не хотим вмешиваться в эти дела. По русскому языку говорили уже неоднократно, так или иначе на русском языке говорят и будут говорить на пространстве бывшего Советского Союза», — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в Кремле только приветствуют снятие каких-либо препон, «чтобы граждане говорили на том языке, на котором хотят».
3 декабря парламент Молдавии одобрил в первом чтении поправки, призванные вернуть русскому языку статус языка межнационального общения.
Автором поправок выступила Партия социалистов.