В Кремле прокомментировали усилия в защиту русского языка в Молдавии

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В Кремле приветствуют любые усилия, которые позволяют гражданам стран бывшего Советского Союза говорить на русском языке, в том числе это касается Молдавии, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что всё происходящее в этой стране является внутренним делом республики.
В Кремле прокомментировали усилия в защиту русского языка в Молдавии
  • РИА Новости

«Действующий президент Додон, а пока он всё ещё действующий, он действительно проиграл выборы, но он не прекращает политическую борьбу. Вместе с тем всё, что происходит там, это исключительно внутреннее дело Молдовы. Как и в других государствах, мы не хотим вмешиваться в эти дела. По русскому языку говорили уже неоднократно, так или иначе на русском языке говорят и будут говорить на пространстве бывшего Советского Союза», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что в Кремле только приветствуют снятие каких-либо препон, «чтобы граждане говорили на том языке, на котором хотят». 

3 декабря парламент Молдавии одобрил в первом чтении поправки, призванные вернуть русскому языку статус языка межнационального общения.

Автором поправок выступила Партия социалистов.

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