В Молдавии за русским закрепили статус языка межнационального общения
«Русский язык как язык межнационального общения используется на территории республики наряду с государственным языком», — приводит ТАСС текст документа ведомства.
Ранее парламент Молдавии одобрил в первом чтении поправки, призванные вернуть русскому языку статус языка межнационального общения.
Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любые усилия, которые позволяют гражданам стран бывшего Советского Союза говорить на русском языке.