В Молдавии за русским закрепили статус языка межнационального общения

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Парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны.

«Русский язык как язык межнационального общения используется на территории республики наряду с государственным языком», — приводит ТАСС текст документа ведомства.

Ранее парламент Молдавии одобрил в первом чтении поправки, призванные вернуть русскому языку статус языка межнационального общения.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любые усилия, которые позволяют гражданам стран бывшего Советского Союза говорить на русском языке.

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