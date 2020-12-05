Одесский суд лишил русский язык статуса регионального

Одесский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Об этом информирует пресс-служба суда.

«Одесский окружной административный суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Одесской области и признал противоправным и недействительным решение Одесского областного совета об установлении в Одесской области регионального языка — русского», — говорится в сообщении.

В августе 2012 года Одесский областной совет присвоил русскому языку статус регионального.

В декабре 2018 года председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявил, что в стране нет ущемления прав русскоязычных граждан.