Одесский суд лишил русский язык статуса регионального

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Одесский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Об этом информирует пресс-служба суда.
Одесский суд лишил русский язык статуса регионального
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«Одесский окружной административный суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Одесской области и признал противоправным и недействительным решение Одесского областного совета об установлении в Одесской области регионального языка — русского», — говорится в сообщении.

В августе 2012 года Одесский областной совет присвоил русскому языку статус регионального.

В декабре 2018 года председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявил, что в стране нет ущемления прав русскоязычных граждан.

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