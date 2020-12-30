«Не видим политической воли»: в Москве прокомментировали отношение Киева к выполнению Минских соглашений

Россия заинтересована в нормализации отношений с Украиной, однако Москва пока не видит политической воли со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что для разговора на высшем уровне между лидерами России и Украины «должны созреть предпосылки». Ранее Зеленский заявил, что намерен позвонить Владимиру Путину в случае переноса встречи в нормандском формате на уровне советников, тогда как сейчас «нет предмета для разговора». Как отмечают эксперты и опрошенные RT источники в украинских политических кругах, затягивание урегулирования в Донбассе и отказ от нормализации отношений с Россией выгодны Киеву и происходят по его вине.

Россия хочет нормализовать отношения с Украиной, однако пока в Москве не видят соответствующей политической воли со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договорённостей и парижских договорённостей», — сказал Песков.

Он отметил, что на сегодня для разговора на высшем уровне недостаточно предпосылок.

«Ещё раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

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Ранее Владимир Зеленский в интервью украинскому изданию «Фокус» заявил, что в случае дальнейшей задержки встречи «нормандской четвёрки» он проведёт телефонный разговор с Владимиром Путиным.

«Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним (Путиным. — RT) общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться», — приводит издание слова Зеленского.

При этом президент Украины признал, что не звонит Владимиру Путину, так как «нет предмета для разговора». По словам Зеленского, между Киевом и Москвой должен идти диалог в разных форматах.

«Должен быть как диалог в нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в нормандском формате, ни вопрос заложников в России или в Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», — заявил Зеленский.

Источник RT в офисе президента считает, что нормализовать отношения с Россией сейчас невозможно.

«Этого хотят многие представители элиты, но слишком много поставлено на карту. На Украине долго говорили о войне с Россией, под эти рассказы привлекались западные кредиты. И что теперь сказать обществу? Что это был обман? А западным партнёрам, которые для поддержки Украины даже предоставили безвизовый режим? У Зеленского нет политической воли, которая бы позволила ему принимать радикальные решения, поэтому он и идёт по намеченному курсу», — рассказал собеседник RT.

В ожидании встречи

Последний саммит «нормандской четвёрки» состоялся в декабре 2019 года в Париже. На нём была подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения минских договорённостей. После саммита президент России Владимир Путин заявил, что на нём «была подчёркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта».

Но за время, прошедшее со встречи глав «четвёрки» в Париже, Киев не сделал шагов для налаживания диалога с ЛНР и ДНР и пытался отказаться от выполнения Минских соглашений или в одностороннем порядке изменить их положения, отмечают эксперты.

Саммит в Париже 2019 года

Reuters

© Thibault Camus/Pool

Владимир Зеленский в том же интервью изданию «Фокус» заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений, однако не может этого сделать.

«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договорённостей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — RT). Но лично я бы вышел», — заявил Зеленский.

Подобными заявлениями президент Украины подтверждает, что уже давно было известно всем, отметил источник RT в партии «Батькивщина».

«Никто на Украине не намерен всерьёз выполнять все требования, прописанные в этом документе. Но видимость создавать надо, иначе просто не дадут очередной транш помощи. Сейчас происходит процесс ради процесса, цель которого — затянуть время, а не добиться реальных изменений. Конфликт на востоке и негативное отношение к России, похоже, сохранятся на десятилетия. Это плохо не только для экономики страны, но и для обычных людей, которые оказались разделены», — пояснил в разговоре с RT представитель «Батькивщины».

Переговоры без Минска

Владимир Зеленский за прошедший со времени саммита в Париже год регулярно объявлял о новых встречах глав «нормандской четвёрки», которые затем переносились или отменялись. Последний раз он сообщил о предстоящей встрече в сентябре 2020 года, заявив, что «все лидеры подтверждают готовность к встрече».

Этот саммит также не состоялся. После этого в ноябре прошла встреча по видеосвязи в формате политических советников глав государств «четвёрки», на которой Украина снова предложила принять её план урегулирования.

Военнослужащий ДНР

Reuters

© Alexander Ermochenko

Ранее Москва уже заявляла, что для проведения новых встреч в формате нет предпосылок из-за отказа Киева следовать договорённостям, которые были достигнуты в Париже в 2019 году.

Источник RT в партии «Европейская солидарность» рассказал, что Владимир Зеленский продолжает политику Петра Порошенко, который сделал Украину участником Минских соглашений, заведомо не собираясь их выполнять.

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«Президент Пётр Порошенко поставил свою подпись под всеми документами, хотя изначально понимал, что никто не будет выполнять никакие договорённости. Эти документы позволили ему показать западным партнёрам, что Украина готова к переговорам, и потом просить как военной, так и финансовой помощи у Запада. Кстати, Запад не спешит давать большие суммы и списывать старые долги. А всё для того, чтобы контролировать любого украинского президента. Он уже не сможет встретиться с руководством России без разрешения из Вашингтона или Брюсселя. А такой отмашки, судя по всему, не будет», — подчеркнул собеседник RT.

В комментарии RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что Киев не делает никаких практических шагов для нормализации отношений с Россией.

«Со стороны российского политического класса и населения есть желание нормализовать отношения. Но проблема заключается в том, что нынешнее украинское руководство ждёт со стороны Кремля уступок, но само ничего не намерено делать, поскольку считает себя оскорблённой стороной. К тому же вопрос Крыма и репутация жертвы «агрессии» России для Украины является индикатором её принятия на Западе», — отметил политолог.

Владимир Зеленский не демонстрирует политическую волю для нормализации отношений с Россией или урегулирования конфликта в Донбассе, потому что он не является самостоятельной политической фигурой, считает политолог и экономист Александр Дудчак.