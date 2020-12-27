Проверка на патриотизм: почему в СНБО не согласны со словами Зеленского о тотальной мобилизации

Массовая мобилизация на Украине, о которой говорил Владимир Зеленский, невозможна по причине низкого патриотизма. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Он напомнил о массовом дезертирстве в 2014 и 2018 годах из-за нежелания людей участвовать в войне. Эксперты считают, что граждане Украины не хотят воевать, так как не понимают цели Киева в вооружённом конфликте в Донбассе.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что массовая мобилизация на Украине приведёт к повальному дезертирству из-за низкого уровня патриотизма в стране. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что в случае тотальной войны с Россией он готов мобилизовать всех мужчин и женщин.

«Это окружение рассказывает президенту, что они это способны сделать. А мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, понимаем, что, даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин, — а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», — приводит слова Кривоноса nv.ua.

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Замсекретаря СНБО, имеющий чин генерал-майора, также отметил, что на Украине патриотизм «не поддерживается на уровне государства». В качестве примера он привёл 2014 год, когда многие уклонялись от призыва к участию в вооружённом конфликте на востоке страны.

«У нас патриотизм не поддерживается на уровне государства, и 2014 год показал, что огромное количество шло, но ещё большее количество — убегало от мобилизации. Убегало. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало», — напомнил Кривонос.

Ранее в интервью изданию «Фокус» Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналиста о гипотетической ситуации, при которой Россия нападёт на Украину со стороны Крыма, заявил о готовности провести тотальную мобилизацию.

«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдём, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — заявил Зеленский.

Армия без солдат

Напомним, в 2013 году Виктор Янукович, занимавший в то время пост президента Украины, подписал указ об отмене призыва на срочную службу и перевёл ВСУ на контрактную основу. Янукович мотивировал это тем, что сложная военная техника требует высокого уровня подготовки, поэтому армия должна быть профессиональной.

Однако после того, как на Украине произошёл государственный переворот, новые власти страны вернули призыв в армию. Соответствующий указ 1 мая 2014 года подписал на тот момент и. о. президента Александр Турчинов.

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При президентстве Петра Порошенко призыв сохранился, однако призывной возраст был повышен с 18 до 20 лет. Позднее Зеленский вернул призыв с 18 лет.

Однако украинские власти столкнулись с повальным уклонением от призыва в армию. Так, в ноябре 2017 года доля уклонистов составила 40%, а в декабре она выросла до 70%. В октябре 2018 года военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин рассказал журналистам, что большинство призывников проигнорировали повестки. Доля уклонистов от общего числа призывников достигла 80%, сообщил комиссар. Схожая ситуация складывалась и в других регионах страны.

Чтобы изменить такое положение дел, на Украине принимались или рассматривались различные меры и предложения, направленные на решение вопроса с комплектацией ВСУ личным составом.

Так, в сентябре 2018 года с двух до трёх месяцев был увеличен срок, в течение которого призывники могли быть вызваны для прохождения службы. Это давало военкоматам дополнительное время для поиска уклонистов и комплектации частей военнослужащими.

Однако в ноябре 2019 года занимавший пост министра обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что страна снова намерена отказаться от срочной службы и перейти на контрактную основу. По его словам, модель призывной армии «не имеет будущего», и поэтому оборонное ведомство представит дорожную карту отказа от срочной службы в 2020 году.

Но в марте 2020 года, после отставки правительства, Андрей Загороднюк покинул пост главы Минобороны Украины, а упомянутая им дорожная карта так и не была представлена.

С предложениями по укреплению боеспособности ВСУ выступал и сам Владимир Зеленский — он, в частности, представил законодательные инициативы для более активного привлечения на службу резервистов.

Летом 2020 года Зеленский провёл встречу с представителями Совета резервистов ВСУ, во время которой сообщил о подготовленном Минобороны Украины законопроекте, позволяющем в течение «особого периода» призывать резервистов на службу на срок до шести месяцев без объявления мобилизации.

Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Об «особом периоде» на Украине говорят с момента прихода к власти Зеленского. В прошлом году первыми с такой инициативой выступили депутаты Верховной рады, теперь ровно о том же говорит Минобороны Украины. Но ни те, ни другие так и не объяснили, что подразумевается под формулировкой «особый период». Ясно лишь, что в этот промежуток времени резервистов могут призвать для прохождения военной службы максимум на шесть месяцев.

Для мотивации резервистов был представлен и другой законопроект, который предусматривал льготное налогообложение для предпринимателей, в случае их призыва на службу в упомянутый «особый период».

Без военного решения

Критикуя слова президента о всеобщей мобилизации, Кривонос одновременно признал, что «решить проблему (с возвращением Крыма) силовым методом Украина не сможет», поскольку ВСУ не располагают необходимым материально-техническим потенциалом. По его мнению, единственным способом «вернуть Крым» является усиление санкций против России.

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос

© president.gov.ua

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что замсекретаря СНБО объективно оценивает уровень патриотизма и готовности украинцев к тотальной мобилизации.

«Горлопанов много, а действительно людей, способных генерировать убеждения и за эти убеждения сражаться, нет. То, что украинское население сражаться не будет, понятно, хотя радикалы и призывают к тотальной войне», — отметил эксперт.

При этом заявление, которое сделал Зеленский, заставляет задуматься о политической незрелости президента Украины, добавил Оленченко.

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«Само заявление Зеленского очень инфантильное и вызывает удивление. Оно очень незрелое, совершенно непонятно, для чего было сделано. Если это был предлог, чтобы нагнетать атмосферу гипотетической враждебности в отношении России, то даже с этой точки зрения оно звучит как-то искусственно», — считает политолог.

Однако такая публичная дискуссия может быть предлогом для проверки реакции общества на такие предложения со стороны власти, считает Оленченко.

«Здесь надо рассматривать две версии: либо Зеленский сказал это сгоряча, либо это мероприятие организовано украинскими властями для того, чтобы затеять в украинском обществе дискуссию об отношениях с Россией и понять, насколько украинское население готово реагировать на всякого рода призывы. В политике такие вещи применяются часто: один высказывает одну точку зрения, а другой высказывает критическую точку зрения, для того чтобы затеять обсуждение вопроса в обществе», — пояснил Владимир Оленченко.

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что подобная критика слов Зеленского со стороны замсекретаря СНБО говорит о том, что президент Украины не воспринимается как серьёзная политическая фигура.

«Подобные заявления лишний раз подтверждают тот факт, что украинский президент даже госчиновником воспринимается как некая весьма атрибутивная фигура, с которой вполне возможно или необходимо вступать в заочные дискуссии. То есть сам факт его должности как верховного главнокомандующего, по-видимому, ничего не значит для подобных деятелей, как заместитель секретаря СНБО», — отметил Денисов в разговоре с RT.

Массовые уклонения от призывов происходят на Украине потому, что люди не видят смысла в войне, подчеркнул политолог.

«Мы же это наблюдали в 2014, 2015, 2016, 2017 годах. Мы наблюдаем это до сих пор. Потому что украинцы не понимают, зачем они воюют и куда их призывают. Для большинства из них совершенно неочевидны цели украинского государства в войне с Донбассом. Вот и ответ на вопрос. Люди в подавляющем большинстве воспринимают эти действия не более чем как манипуляции политиков и крупных бизнесменов», — заключил Денисов.