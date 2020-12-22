«Не принесёт результатов»: с какой целью в Раду внесли законопроект о запрете подачи воды в Крым

В Верховную раду внесли законопроект о запрете возобновления водоснабжения Крыма с украинской территории. Об этом сообщил автор инициативы, депутат Алексей Гончаренко. Он утверждает, что потребности населения Крыма могут быть полностью удовлетворены собственными водными ресурсами, а России нужно больше воды для «милитаризации» полуострова. Эксперты отмечают, что Украина, отказываясь восстановить водоснабжение, нарушает нормы международного права. Однако трудности, которые возникают из-за этой ситуации, преодолимы, подчёркивают аналитики.

В Верховную раду был внесён законопроект о запрете возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщил автор этой законодательной инициативы, депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Подал в Верховную раду законопроект о запрете восстановления водоснабжения в Крым до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Чёрного и Азовского морей. Все знают, что в Крыму с каждым днем усиливается «водный кризис» и идут разговоры о восстановлении водоснабжения со стороны Украины», — сообщил политик в своём Facebook.

Гончаренко утверждает, что Крыму не нужно дополнительное водоснабжение с украинской стороны, так как на полуострове достаточно водных ресурсов.

«В открытом доступе есть информация, что собственные водные ресурсы Крыма составляют примерно 910 миллионов кубометров в год, а в особо засушливые годы — до 430 миллионов кубометров. Согласно данным государственного учёта водопользования, на питьевые и бытовые нужды жителей Крыма ежегодно использовалось около 101—105 миллионов кубометров воды», — написал он.

По словам парламентария, России якобы нужно больше воды для обеспечения развития промышленности и военной базы в Крыму.

«Ведь Россия продолжает увеличивать количество техники и воинского контингента на полуострове. Очевидно, что водоснабжение Крыма приведёт к дальнейшей милитаризации региона и продолжению «ползучей оккупации» на море», — утверждает украинский парламентарий.

Из этого Гончаренко делает вывод о том, что Украине необходимо ввести ограничения на подачу воды в Крым, а осуществить её можно только «в условиях восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и окружающими водами Чёрного и Азовского морей».

Ситуация с водой в Крыму

Напомним, что Крыму исторически свойственен недостаток водных ресурсов. В советское время этот вопрос решался с помощью каналов, по которым на полуостров поступала пресная вода. Самый крупный из них — Северо-Крымский, идущий с Украины. До 2014 года через него поступало до 85% необходимой региону воды.

После того как Крым вернулся в состав Российской Федерации, Киев в одностороннем порядке остановил подачу воды на полуостров. В связи с этим российские власти начали разработку собственных источников воды, чтобы покрыть потребности населения.

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Другая проблема заключается в том, что в Крыму периодически наступают засушливые годы с малым количеством осадков. Это, в свою очередь, приводит к обмелению водохранилищ естественного наполнения. Такая ситуация сложилась и в этом году, в результате чего в Симферополе и 39 прилегающих населённых пунктах с конца августа пришлось ввести графики подачи воды. Кроме того, было ограничено ночное водоснабжение в Алуште, расположенных рядом прибрежных посёлках на Южном берегу и Белогорске.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила в мае в ООН запрос касающийся водной блокады Крыма со стороны Украины. Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл подтвердила получение запроса.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни», — приводит её слова РИА Новости.

Функционер организации сообщила, что, по мнению управления Верховного комиссара ООН, главную ответственность за обеспечение доступа к воде несёт Россия, однако Украина должна этот доступ поддерживать.

Вид на Ялту

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на её территории», — добавила Тросселл.

Депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек назвал подобный ответ туманным и несодержательным.

«В лучших традициях западной бюрократии — туманный ответ ни о чём. Если Украина, считающая Крым своей территорией, не даёт своим гражданам воду, то это самый яркий пример того, что Крым для официального Киева — это лишь плакат, с которым он носится по всему свету, выклянчивая деньги и преференции», — отметил депутат.

Необходимое снабжение

В октябре этого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения из федерального бюджета.

«Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей, большая часть — из федерального бюджета. Это даст дополнительную подачу воды в объёме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей», — сообщил Мишустин.

Проблему снабжения Крыма водой в ходе своей ежегодной пресс-конференции затронул и президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что на полустрове проводятся геологические исследования, а часть водозабора перенаправляется.

Он выразил надежду, что Севастополь в ближайшее время не будет чувствовать ограничений с водоснабжением.

«Но это касается всего Крыма. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму, собственно, достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко», — отметил Путин.

По его словам, специалисты говорят, что в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря — под Азовским морем — могут быть большие запасы хорошей пресной воды.

«Всё это в совокупности даёт мне основание сказать, что проблему мы решим. Средства соответствующие выделяются. На этом экономить не будет государство, 100%, даже не сомневайтесь», — заявил глава государства.

Через несколько дней 19 декабря началась переброска в Севастополь воды из Кадыковского карьера, резервного водоема у горы Гасфорта и Инкерманского озера. Об этом сообщил сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«До марта, до того, как начнётся наполнение паводковыми водами и будет построен большой водозабор на реке Бельбек, мы должны в Севастополе подержаться без ограничений подачи воды», — приводит его слова РИА Новости.

Верховная рада Украины

РИА Новости

Сегодня украинские политики, превращая водоснабжение в элемент шантажа, нарушают гуманитарные нормы, ведь устав ООН даже в условиях войны такими вещами запрещается заниматься, пояснил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев

Украинские политики заявлениями о запрете подачи воды в Крым пытаются отвлечь общественность от внутренних трудностей на Украине, переключить внимание на внешнюю политику, пробудить псевдопатриотизм, отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«К тому же партия «Европейская солидарность», отражая интересы Порошенко, который не оставляет надежд вернуться к власти, пытается таким образом создать законодательные трудности для действующей власти, которой впоследствии может быть придётся принять решение о подаче воды в Крым», — рассказал политолог.

Напомним, что в марте 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова. По его словам, отказ от водоснабжения Крыма «приведёт к гуманитарной катастрофе».

На него обрушился шквал критики, и позднее Шмышаль заявил, что вопрос подачи воды в «оккупированный» Крым не стоит на повестке дня. При этом в августе глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук всё же допустил подачу воды людям в гуманитарных целях. При этом он исключил снабжение промышленных предприятий и военных баз полуострова.

Как считает Владимир Оленченко, усилия Украины по водной блокаде Крыма и законопроект депутата Рады о запрете возобновления водоснабжения полуострова ни к чему не приведут.

«Эта водная блокада не принесёт украинской власти нужных результатов. Ранее Украина пыталась изолировать Крым от поставок электроэнергии. Но эта ситуация продемонстрировала, что всё, что предпринимают нынешние украинские политики, ведёт к совершенствованию и улучшению инфраструктуры в Крыму, поиску внутренних ресурсов, улучшению статуса и авторитета крымских властей. Эта ситуация создаёт трудности, но они преодолимы. Вопрос только во времени», — заключил эксперт.