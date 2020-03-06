Киевские ватерлинии: премьер-министр Украины сделал три разных заявления о подаче воды в Крым

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль за последние сутки трижды прокомментировал вопрос о возможных поставках воды в Крым. Сначала он сказал, что они нужны, так как иначе может наступить «гуманитарная катастрофа». Затем скорректировал свои слова, признав, что у Киева нет «технической возможности» для подобного водоснабжения. Уже после этого премьер-министр заявил, что Украина будет поставлять воду «в случае необходимости». Подобный разброс позиций объясняется тем, что Шмыгаль вынужден придерживаться принятого в политических кругах страны антироссийского курса, считают в Госдуме. При этом в Крыму отметили, что ни о какой угрозе «катастрофы» речи не идёт и регион сможет обеспечить себя водой.

Премьер министр Украины Денис Шмыгаль в течение суток сделал три различных по тональности заявления по вопросу поставок воды в Крым. Так, в ночь с 5 на 6 марта в эфире украинского телеканала «1+1» он заявил, что вопрос подачи воды в Крым носит гуманитарный характер.

«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной поддержки людей, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведёт к гуманитарной катастрофе», — сказал он.

На следующей день в Facebook он скорректировал свою позицию. Премьер-министр написал, что для этого нет «технической возможности».

«Позиция остаётся неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», — написал он.

По его словам, невозможно отделить ту воду, которая пойдёт людям, от той, что поступит «на военные базы» России.

Затем, выступая в Верховной раде, он сказал, что Киев будет поставлять воду «в случае необходимости».

«Мы будем поставлять воду в Крым в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам. Для хозяйственных нужд, для питья. Хоть цистернами. Мы должны это обеспечить», — заявил он, отметив, что речь идёт не о возобновлении промышленных поставок воды.

По мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, Шмыгаль сначала высказал свои мысли на этот счёт, а после был вынужден их скорректировать в соответствии с общим антироссийским курсом.

«Любой премьер, который приходит с любыми целями и соображениями на пост председателя правительства в конечном счёте оказывается в тисках антироссийской политики. И не имеет возможности реализовывать собственные взгляды на российско-украинские отношения и на отношения к Крыму в частности», — констатировал депутат.

Новиков считает, что украинские власти по мере сил стараются усложнить жизнь населения Крыма.

«Вообще, если Украина хотя бы в какой-то степени считает эту территорию не чужой для себя, на чём постоянно пытается настаивать, то довольно своеобразно складывается ситуация. Когда власть на Украине меняется, но не меняется политика в отношении крымчан и продолжает делаться всё, чтобы создать максимально тяжёлые условия для жителей Крыма, — сказал он RT. — Для крымчан это ещё одно доказательство того, что принятое в своё время решение о возвращении в родную гавань было верным».

При этом вопрос поставок воды Украиной рассматривается как инструмент политического шантажа, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Он изначально рассматривался как политический. Перекрытие каналов — это прямой шантаж. Другое дело, что вопрос воды для жителей решён», — сказал он RT.

Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба открыто назвал вопрос подачи воды в Крым «инструментом деоккупации».

«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это инструмент деоккупации», — заявил он в эфире «1+1».

«Никакой катастрофы не будет»

Слова украинского премьера о возможной «гуманитарной катастрофе» опровергли в самом Крыму. В разговоре с RT глава комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что Крым способен самостоятельно справиться с проблемой водоснабжения.

«Никакой гуманитарной катастрофы у нас, конечно, не будет. Крым в состоянии решить свои внутренние вопросы самостоятельно», — заявил он.

Напомним, Крыму исторически свойственен недостаток водных ресурсов. В советское время этот вопрос решался с помощью каналов, по которым на полуостров поступала вода. Самый крупный из них — Северо-Крымский, идущий с Украины. До 2014 года через него поступало до 85% необходимой региону воды.

Однако и это не смогло изменить ситуацию в корне. В 1994 году из-за засухи была прекращена подача воды в нескольких районах полуострова, в 2001 году от недостатка воды была потеряна пятая часть урожая.

Замерзший водопад Учан-Су в Крыму

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Внимание на эту проблему обращал и президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Крым в январе.

«Сделано много, но ещё не всё. Ещё нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», — говорил он.

После того, как Крым воссоединился с Россией, Украина остановила подачу воды. В связи с этим российские власти начали разработку собственных источников воды на полуострове, чтобы покрыть потребности населения. Другая сложность заключается в том, что в Крыму периодически наступают засушливые годы.

На данный момент на полуострове небольшие запасы пресной воды — к началу весны на водохранилищах Крыма скопилось около 100 млн кубометров, что на 85 млн меньше, чем год назад. В частности, это связано с недостаточными осадками и пересыханием рек.

Власти отмечают, что ситуация в регионе стабильная и угрозы прекращения водоснабжения нет. По словам председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игоря Вайля, нынешних запасов хватает до 1 июня, и это не считая будущих осадков.

«Без учета притоков запасов воды в водохранилищах, обеспечивающих водоснабжение Симферополя и населенных пунктов Симферопольского района, достаточно до 1 июня текущего года. Но это не говорит о том, что 1 июня будет прекращена подача воды. За сегодняшнюю ночь приток в водохранилища, обеспечивающих Симферополь водными ресурсами составил 732 тысячи кубометров воды, что на 140 тысяч больше, чем мы получили за весь январь месяц», — сказал он в начале февраля.

Помимо разработки новых источников воды в Крыму также работают над модернизации всей системы водоснабжения. Как отмечал в беседе с радио «Спутник в Крыму» директор по производству «Вода Крыма» Игорь Данилович, текущие сети, проложенные ещё в СССР, теряют свыше 50%, а в некоторых регионах этот показатель достигает и 73%.

Он сообщил, что к 2030 году эта проблема будет решена — будет создана единая схема водоснабжения и водоотведения, на которую выделено порядка 156 млрд рублей. Помимо этого, «Вода Крыма» проводит модернизацию всех сетей. Однако, признал Данилович, потери всё равно неизбежны.

«Как бы мы ни старались, сегодня нельзя, условно говоря, уйти к цифре «ноль». Такого нет даже при наличии всех новых сетей, всего нового оборудования. Даже мировая практика показывает о том, что 10-15% при выполнении всех мероприятий отводится на технологические, коммерческие нужды», — констатировал он.

При этом в Кремле допускают заключение с Украиной контракта о поставках воды, однако этот вопрос не может быть увязан с какими-либо политическими требованиями. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о возможных поставках воды в обмен на «уступки в Донбассе».