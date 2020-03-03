В Крыму рассказали о запасах воды в водохранилищах региона
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский гидрометцентр.
«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 млн куб. м, что на 84,65 млн куб. м меньше, чем к началу весны 2019 года», — указывается в заявлении.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук в эфире телеканала «Наш» обозначил идею заключения с Россией специального контракта на продажу воды в Крым по примеру газового.