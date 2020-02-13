В партии Зеленского оценили идею контракта по поставкам воды в Крым

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук в эфире телеканала «Наш» обозначил идею заключения с Россией специального контракта на продажу воды в Крым по примеру газового.

«Почему бы нам не заключить специальный контракт на водоснабжение? Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать?» — сказал он.

Камельчук напомнил, что в Крыму также живут украинцы, поэтому политические мотивы не могут влиять на ситуацию с водой, политика запрета поставок с учётом заявлений Киева о намерении вернуть полуостров под свой контроль является недальновидной.

Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что комитет Верховной рады Украины принял решение о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации».

Киев перекрыл подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу весной 2014 года.