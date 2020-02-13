Комитет Рады признал невозможной поставку воды в Крым до «деоккупации»

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Комитет Верховной рады Украины принял решение о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации», сообщил депутат парламента от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на «большое преимущество» в переговорах по Донбассу.

Киев перекрыл подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу весной 2014 года в ответ на решение населения Крыма войти в состав России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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