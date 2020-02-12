В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал о «компромиссе» по разрешению ситуации в Донбассе. По его словам, преимущество в переговорах по этому региону можно получить в обмен подачи воды в Крым.
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
  • globallookpress.com

«Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция: я буду считать это достаточным компромиссом», — сказал Арахамия в эфире телеканала «Прямой».

В обмен на воду, по словам политика, нужно потребовать следующее: «Что они отходят со всеми своими вооружёнными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей».

Ранее в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.

По словам председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в настоящее время в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды.

Украина остановила поставки пресной воды на Крымский полуостров по Северо-Крымскому каналу в 2014 году.

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