В Крыму оценили объёмы запасов питьевой воды
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«На сегодняшний день Крым обеспечен водой в объёме 132 млн кубометров. Этого не только вполне достаточно для прохождения отопительного периода, есть и задел на следующий курортный сезон», — цитирует РИА Новости Крым руководителя ведомства.
Он уточнил, что в настоящий момент регион находится в маловодном периоде, но никаких предпосылок для ограничений на сегодняшний день нет.
Ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что в настоящее время в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды.