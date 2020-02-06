В Крыму оценили объёмы запасов питьевой воды

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Председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
В Крыму оценили объёмы запасов питьевой воды
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«На сегодняшний день Крым обеспечен водой в объёме 132 млн кубометров. Этого не только вполне достаточно для прохождения отопительного периода, есть и задел на следующий курортный сезон», — цитирует РИА Новости Крым руководителя ведомства. 

Он уточнил, что в настоящий момент регион находится в маловодном периоде, но никаких предпосылок для ограничений на сегодняшний день нет.

Ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что в настоящее время в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды.

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