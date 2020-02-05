В Симферополе решили не ограничивать подачу воды
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Крыма.
«За прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающие столицу республики водными ресурсами, составил 732 тыс. куб. м воды, что на 140 тыс. больше, чем мы получили за весь прошлый месяц», — рассказал Гоцанюк.
Он сообщил, что, согласно оперативной информации Государственного комитета по водным ресурсам Республики Крым, в настоящий момент Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного проектного объёма, Партизанское — на 34%, Аянское — на 32%.
Гоцанюк пояснил, что опасения были вызваны тем, что в осенне-зимний период в Крыму выпало недостаточное количество осадков.
Ранее, как сообщает РИА Новости, глава администрации города Елена Проценко заявляла, что в Симферополе из-за нехватки воды введут ограничение водоснабжения.