В Симферополе решили не ограничивать подачу воды

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Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что в настоящее время в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды.
В Симферополе решили не ограничивать подачу воды
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Крыма.

«За прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающие столицу республики водными ресурсами, составил 732 тыс. куб. м воды, что на 140 тыс. больше, чем мы получили за весь прошлый месяц», — рассказал Гоцанюк.

Он сообщил, что, согласно оперативной информации Государственного комитета по водным ресурсам Республики Крым, в настоящий момент Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного проектного объёма, Партизанское — на 34%, Аянское — на 32%.

Гоцанюк пояснил, что опасения были вызваны тем, что в осенне-зимний период в Крыму выпало недостаточное количество осадков.

Ранее, как сообщает РИА Новости, глава администрации города Елена Проценко заявляла, что в Симферополе из-за нехватки воды введут ограничение водоснабжения.

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