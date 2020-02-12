Лидер фракции Зеленского извинился за слова о подаче воды в Крым

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на «большое преимущество» в переговорах по Донбассу.

Об этом он написал в своём Facebook.

Арахамия уточнил, что его высказывания были неверно истолкованы и что дать такой ответ его вынудила формулировка вопроса ведущего.

«Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то что они были вырваны из общего контекста», — добавил он.

Ранее Арахамия в телеэфире рассказал о «компромиссе» по разрешению ситуации на юго-востоке Украины. По его словам, преимущество в переговорах можно было бы получить в обмен на подачу воды в Крым.

В Кремле в ответ на это заявили, что предложения по дополнительному водоснабжению Крыма на коммерческой или иной основе могут быть рассмотрены, однако полуостров «не может быть объектом каких-либо разменов».

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Донбасс является внутриукраинской проблемой, Москва делает всё возможное для её урегулирования.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.