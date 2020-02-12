В Кремле дали оценку идее обмена воды для Крыма на уступки по Донбассу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление представителей партии «Слуга народа» о том, что за «возвращение» Украине Донбасса эта страна будет готова поставлять воду в Крым.
В Кремле дали оценку идее обмена воды для Крыма на уступки по Донбассу
  • © РИА Новости

«Крым — это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается также и водоснабжение этого региона», — сказал Песков.

Он добавил, что предложения по дополнительному водоснабжению этого региона на коммерческой или на иной основе могут быть рассмотрены.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что «Крым не может быть объектом каких-либо разменов».

«Что касается Донбасса, то это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем всё возможное, чтобы способствовать её урегулированию», — отметил Песков.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал о «компромиссе» по разрешению ситуации в Донбассе. По его словам, преимущество в переговорах по этому региону можно получить в обмен подачи воды в Крым.

В обмен на воду, по словам политика, нужно потребовать следующее: «Что они отходят со всеми своими вооружёнными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей».

В начале февраля в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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