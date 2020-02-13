«Придётся как-то договариваться»: почему в Киеве допустили подачу воды в Крым

Крым не может быть «объектом каких-либо разменов», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение депутата Рады начать поставки пресной воды на полуостров в обмен на политические уступки Москвы в вопросах донбасского урегулирования. Идея парламентария спровоцировала оживлённую дискуссию на Украине: одни политики называют его инициативу «предательством», другие предлагают начать коммерческие поставки воды на полуостров. При этом сам депутат уже извинился за свои слова: он утверждает, что их «вырвали из общего контекста». По мнению экспертов, сама по себе идея нежизнеспособна, но активные дебаты по этой теме свидетельствуют, что в будущем Киев может пересмотреть подход к экономическому сотрудничеству с Крымом.

В Кремле отвергли идею о поставках воды в Крым в обмен на уступки России по разрешению ситуации в Донбассе. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, улучшение водоснабжения Крыма на коммерческой основе может быть рассмотрено. При этом Крым не может быть «объектом каких-либо разменов», подчеркнул он.

«Что касается Донбасса, то это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем всё возможное, чтобы способствовать её урегулированию», — добавил Песков.

В свою очередь, вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что российская сторона готова обсуждать с Киевом поставки воды на коммерческой основе, однако украинские политики смешивают сугубо экономические вопросы с политическими, что неприемлемо.

«Чисто экономические вопросы взаимовыгодного сотрудничества, такие как подача воды в Крым, эти деятели переводят в политическую плоскость. И, как всегда, с массой всяких оговорок и претензий к России», — заявил крымский чиновник в интервью «Российской газете».

Напомним, накануне глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия выступил с заявлением о необходимости «обменять» поставки пресной воды в Крым на уступки со стороны России по Донбассу.

«Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошёл, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил политик в эфире телеканала «Прямой».

Военнослужащий армии Украины в Донбассе

AFP

© Anatolii STEPANOV

По его мнению, в обмен на поставки воды на полуостров Киев должен потребовать отвода «вооружённых формирований к Ростову» и передачи украинской стороне контроля над границей между Донбассом и Россией.

Заявление Арахамии спровоцировало активную дискуссию на Украине. Так, председатель «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров возмутился предложением «торговать территорией страны» и выступил против заключения каких-либо договорённостей с Россией о подаче воды в Крым.

С резкой критикой слов Арахамии выступила и сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Раде Ирина Геращенко. Депутат назвала инициативу коллеги «кощунственной».

«Заигрывание с Кремлём только отдаляет нашу победу. Вода в обмен на вывод российских войск и оккупационной власти из Крыма — это единственно возможная формула», — написала Геращенко в своём Facebook, добавив, что остальные варианты являются «изменой».

В свою очередь, экс-президент страны Леонид Кравчук заявил, что Киев может возобновить водоснабжение полуострова на коммерческой основе.

«Мы всё покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы всё делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос», — сказал бывший украинский лидер, отвечая в эфире телеканала NEWSONE на вопрос, следует ли Украине начать поставки воды на полуостров.

Сам депутат уже извинился за свои слова. Он утверждает, что они «были вырваны из общего контекста» и на самом деле являются трактовкой чужих предположений.

По мнению экспертов, опрошенных RT, слова Давида Арахамии не подразумевают какого-то серьёзного плана действий.

«Это просто разговоры ни о чём, поскольку всем и так очевидно, что Россия не станет обменивать подачу воды в Крым на какие-то уступки по Донбассу. Это просто фигура речи. Даже сам Арахамия прекрасно понимает несбыточность таких предложений», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Стоит отметить, что в аппарате президента Украины не поддержали идею главы фракции правящей партии. По словам руководителя президентского офиса Андрея Ермака, позиция Давида Арахамии является его «личным мнением». На вопрос журналистов, обсуждал ли он с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком вопрос подачи воды в Крым, Ермак ответил отрицательно.

Водная блокада

Напомним, Киев перекрыл подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу ещё весной 2014 года. Таким образом новые украинские власти отреагировали на решение населения Крыма войти в состав Российской Федерации.

Референдум в Крыму, 2014 год

Reuters

© Sergei Karpukhin

До этих событий полуостров преимущественно снабжался пресной водой через Северо-Крымский оросительно-обводнительный канал, построенный в период с 1961 по 1971 год специально для обеспечения водой зон рискованного земледелия в Крыму и Херсонской области. Забор воды производился из Каховского водохранилища, специально выкопанного в нижнем течении Днепра.

До блокады среднегодовой водоток по Северо-Крымскому каналу составлял порядка 380 куб. м/с, большая часть воды уходила на нужды крымского сельского хозяйства, и только 60—80 куб. м/с — на нужды АПК Херсонской области.

Через Северо-Крымский канал полуостров покрывал порядка 85% своих потребностей в пресной воде.

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Весной 2014 года Украина перекрыла шлюзы канала, урезав в разы поступление воды на полуостров, а позднее украинская сторона соорудила специальную дамбу, которая полностью перекрыла поток воды в Крым.

После того как Украина остановила подачу пресной воды в республику, крымский участок Северо-Крымского канала был перестроен для переброски воды из водохранилищ Белогорского района полуострова на восток Крыма.

Властям полуострова удалось избежать кризиса с водоснабжением, однако в силу географических особенностей региона ситуация остаётся непростой. Выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя в январе 2020 года, президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над проблемами водоснабжения и водоотведения в республике.

«Сделано много, но ещё не всё. Ещё нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», — сказал российский президент.

«Начинает доходить»

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз, ситуация с водоснабжением Крыма из-за действий Киева действительно осложнилась.

«Россия решила вопросы, связанные с подачей электричества, топлива, поставок продовольствия, но водоснабжение пока ещё является уязвимым местом полуострова», — пояснил эксперт.

Сбор урожая на виноградниках в Крыму

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Тем не менее, по словам Михаила Кривогуза, Россия не пойдёт ни на какие политические уступки в обмен на восстановление подачи воды в Крым. При этом идею коммерческих поставок в Москве бы рассмотрели, считает эксперт.

«Но этого не хотят допустить некоторые украинские деятели, которые уверены, что если Украина будет официально продавать воду на территорию Крыма, то тем самым признает полуостров российским, а это, с их точки зрения, недопустимо», — добавил эксперт.

Однако предпосылки к тому, что в будущем вопрос с поставками воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу будет решён, всё же есть, считает Михаил Кривогуз.

По словам заместителя председателя Межрегионального фонда президентских программ, члена Совета по национальной стратегии Игоря Шишкина, сейчас позиция Киева начинает меняться, поскольку на Украине понимают, что поддержка со стороны Запада слабеет.

«Киеву скоро придётся как-то договариваться с Москвой. С этим и связаны разговоры о том, на каких условиях украинская сторона могла бы возобновить подачу пресной воды в Крым. Киев будет вынужден налаживать экономические связи с Россией, в том числе с Крымом. Это неизбежно, но пока неизвестно, когда именно это произойдёт», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Жарихин.

«Эта дискуссия свидетельствует о том, что до украинских политиков начинает доходить безвозвратность ухода Крыма. Парадокс и противоречие при этом заключаются в том, что, несмотря на понимание, Киев всё равно не желает с этим мириться. Но, хотя сейчас нет оснований думать, что украинские власти пересмотрят свой подход, в отдалённом будущем это вполне может произойти», — подытожил эксперт.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).