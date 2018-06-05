«С водоснабжением проблем нет»: в Крыму ответили на заявления властей Украины об их причастности к засухе на полуострове

Засуха в Крыму не является результатом действий украинских властей, которые в 2014 году перекрыли Северо-Крымский канал. Об этом заявили в Госсовете региона. Ситуация связана прежде всего с засушливой погодой, отметили в ведомстве. По словам депутатов, за четыре года российские власти проделали большую работу для решения проблем водообеспечения, при этом сам канал постепенно приходит в негодность из-за действий Киева. Ранее в Верховной раде заявили, что после прекращения подачи воды на полуострове «уже нет сельского хозяйства».

Перекрытие Северо-Крымского канала не оказывает критического влияния на ситуацию на полуострове. Об этом сообщил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. В разговоре с RT он отметил, что за четыре года российские власти проделали большую работу для решения проблем водообеспечения.

Напомним, что подача воды по Северо-Крымскому каналу была прекращена в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией. Ситуацию с недостатком водоснабжения удалось разрешить в том числе с помощью бурения артезианских скважин.

Ранее депутат Верховной рады и один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа»* Мустафа Джемилёв заявил, что из-за перекрытия Северо-Крымского канала на полуострове возникли проблемы с подачей воды.

«Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет. Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились, и пошло засоление в почве», — цитирует парламентария «Обозреватель».

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РИА Новости

Засушливая погода

Ганжара подтвердил, что на полуострове действительно наблюдается засуха, однако он подчеркнул, что с действиями украинских властей она не связана.

«Ситуация связана, в первую очередь, с тем, что в Крыму сложилась засушливая погода, осадков практически не наблюдалось за последнее время, и сегодня в четырёх муниципальных образованиях Крыма объявлена чрезвычайная ситуация в связи с засухой. Но, безусловно, сегодня с водоснабжением Крыма никаких проблем нет, угроза отсутствует», — заключил он.

Также Джемилёв выразил мнение, что Украине придётся вложить огромные средства на восстановление сельского хозяйства в Крыму после «деоккупации». При этом он подчеркнул, что Киев не будет обсуждать с Москвой вопрос восстановления подачи воды на полуостров.

«Переговоры могут быть только по поводу вывода российских войск из Крыма и деоккупация полуострова, никаких других переговоров не намечается», — добавил Джемилёв.

Напомним, что Крым стал российским регионом в результате проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Российские власти неоднократно отмечали, что не существует обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины. Об этом, в частности, заявил президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF.

«Нет таких условий и быть не может», — подчеркнул глава государства.

Гордость за преступление

Заявив о перекрытии подачи воды в Крым, Джемилёв фактически признался в совершении преступления. Об этом в беседе с RT заявил председатель комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Госсовета Крыма Игорь Буданов.

«Хвастаться этим должно быть как минимум стыдно. Да, перекрыли (Северо-Крымский канал. — RT) — это факт свершившийся. Больше себе навредили, с учётом переизбыка воды, которая направлена в другое русло», — сказал депутат.

По словам парламентария, сейчас на полуострове достаточное количество воды, а Северо-Крымский канал приходит в негодность и Крыму уже не нужен.

Владислав Ганжара также считает, что радость по поводу засухи на полуострове «показывает сущность нынешних украинских властей».

«Со стороны украинских политиков мы наблюдаем проявления вещей, которые должны быть чужды нормальным людям», — добавил он.

Фантомные проблемы

Это далеко не первый случай, когда Киев пытается представить полуостров как проблемный для России. Так, в конце мая «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин заявил, что появление Крымского моста якобы негативно сказалось на торговом судоходстве, а любая авария с судном приведёт к «необратимым последствиям».

В ответ в информационном центре «Крымский мост» сообщили, что подмостовой габарит арочного пролёта обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, а перед проектированием были изучены все морские суда, курсировавшие по Керченскому проливу в последние десятилетия. Кроме того, в инфоцентре отметили, что фарватеры опор защищены специальными сооружениями — палами.

В Госсовете Крыма тогда отметили, что мост не создаёт, а решает проблемы.

«Мост решает огромное количество логистических проблем, он позволит развивающейся экономике Крыма получить дополнительный импульс», — заявил RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Несмотря на критику моста и призывы его уничтожить, Украина намерена использовать переправу «после восстановления своего суверенитета в Крыму». Об этом говорил президент страны Пётр Порошенко.

«Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его (Крымский мост. — RT) для связей с Кубанью, где, кстати, живёт также большое количество украинцев», — сказал украинский лидер.

Член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков назвал планы Порошенко смешными.

«На уровне серьёзных людей, имеющих даже какие-то научные регалии, говорили, что мост не строится или, как только он будет построен, даст трещину после проезда первой машины. Порошенко старается продолжить эту линию. Но я уверен, что этой агонии уже приходит конец», — заключил депутат.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).