«Никаких неудобств нет»: в Крыму опровергли заявления Киева о проблемах с судоходством в районе Керченского пролива

Арочный пролёт переправы через Керченский пролив спроектирован так, чтобы все суда могли беспрепятственно под ним проходить. Об этом сообщили в информационном центре Крымского моста в ответ на заявления Киева о возможных проблемах с судоходством в этом районе. Ранее «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин заявил, что мост через Керченский пролив уже стал для России источником проблем, в частности, сооружение якобы негативно сказывается на торговом судоходстве. Власти полуострова также назвали эти заявления далёкими от реальности.

Мост через Керченский пролив не создаёт никаких помех на пути следования судов, так как он спроектирован с учётом всех возможных нюансов. Об этом заявили в информационном центре «Крымский мост» в ответ на слова «постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» Бориса Бабина о проблемах, якобы возникших у торгового судоходства в этом районе.

«Подмостовой габарит судоходного арочного пролёта Крымского моста обеспечивает беспрепятственный проход всех судов. Высота подмостового габарита — 35 метров — принята на основании тщательно проведённого анализа материалов о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне», — говорится в пресс-релизе инфоцентра.

В нём отмечается, что перед проектированием были изучены все морские суда, которые курсируют по Керченскому проливу в последние десятилетия.

«По результатам проведённой работы принято максимально выверенное техническое решение. Геометрические габариты участка акватории, его навигационно-гидрографическое обеспечение и глубины остаются неизменными вне зависимости от строительства моста… Какие-либо ограничения по осадке судов не вводились, не вводятся и не планируются к введению», — уточнили в пресс-службе.

Там также добавили, что в процессе строительства был принят ряд мер по обеспечению судоходства, среди которых установка навигационных средств в судовых пролётах и систем аэронавигационной сигнализации на арках.

«Для защиты фарватерных опор... предусмотрены специальные защитные сооружения (палы)», — подытожили в инфоцентре.

«Очередные пустые слова»

Ранее же украинский чиновник Борис Бабин заявил изданию «Обозреватель», что Крымский мост уже стал для России источником проблем.

Также по теме В Киеве заявили о якобы имеющихся у России проблемах с Крымским мостом Борис Бабин, «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым», заявил, что у России якобы возникли проблемы...

«Проблемы уже возникли. Наличие этого моста… очень негативно сказывается на торговом судоходстве», — сказал он.

Помимо этого политик выразил уверенность, что любая авария в непосредственной близости от перехода может привести к его разрушению.

«Любая авария, любой инцидент с любым торговым судном, которое идёт по Керченскому проливу — а там ежедневно проходят десятки судов — может привести к необратимым последствиям для этого моста», — заключил украинский чиновник.

В Крыму заявления Бориса Бабина назвали далёкими от реальности. В частности в беседе с RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что подобные выступления говорят лишь об «агонии украинских политиков».

«Мы наблюдаем полнейшую агонию украинских политиков. Сегодня их раздражает тот факт, что Крымский мост построен и введён в эксплуатацию раньше времени. Уже тысячи граждан России, проживающих в Крыму и в Краснодарском крае, каждый день проезжают по нему. Крымский мост является одним из символов нашей страны», — сказал Ганжара.

Он подчеркнул, что заявление Бабина — «очередные пустые слова».

«Мост решает огромное количество логистических проблем, он позволит развивающейся экономике Крыма получить дополнительный импульс», — отметил Ганжара.

А вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский подчеркнул, что мост создавался именно для разрешения имеющихся в районе Керченского пролива проблем.

«Никаких проблем и неудобств нет и быть не может. Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логические, и с этой задачей мост справился», — цитировало РИА Новости его слова.

Соединяя берега

Напомним, что торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. В ней приняли участие строители и президент России Владимир Путин. Движение по переправе для легкового транспорта и автобусов было запущено на следующий день.

По прогнозам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, благодаря мосту число автотуристов на Кубани вырастет с 6,2 млн до 8 млн человек в год.

Длина моста в целом составляет 19 км, а его автодорожная часть — 17 км. Из них более 6 км проходит над морской акваторией. Пропускная способность моста, согласно документации, — 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки. Таким образом, в год переправой смогут воспользоваться около 14 млн человек.