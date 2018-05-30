«Никаких неудобств нет»: в Крыму опровергли заявления Киева о проблемах с судоходством в районе Керченского пролива

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Полина Духанова, Анастасия Румянцева
Арочный пролёт переправы через Керченский пролив спроектирован так, чтобы все суда могли беспрепятственно под ним проходить. Об этом сообщили в информационном центре Крымского моста в ответ на заявления Киева о возможных проблемах с судоходством в этом районе. Ранее «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин заявил, что мост через Керченский пролив уже стал для России источником проблем, в частности, сооружение якобы негативно сказывается на торговом судоходстве. Власти полуострова также назвали эти заявления далёкими от реальности.
В инфоцентре «Крымский мост» опровергли заявления Киева о проблемах с судоходством
  • Крымский мост через Керченский пролив © Pavel Rebrov
  • Reuters

Мост через Керченский пролив не создаёт никаких помех на пути следования судов, так как он спроектирован с учётом всех возможных нюансов. Об этом заявили в информационном центре «Крымский мост» в ответ на слова «постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» Бориса Бабина о проблемах, якобы возникших у торгового судоходства в этом районе.

«Подмостовой габарит судоходного арочного пролёта Крымского моста обеспечивает беспрепятственный проход всех судов. Высота подмостового габарита — 35 метров — принята на основании тщательно проведённого анализа материалов о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне», — говорится в пресс-релизе инфоцентра.

В нём отмечается, что перед проектированием были изучены все морские суда, которые курсируют по Керченскому проливу в последние десятилетия.

«По результатам проведённой работы принято максимально выверенное техническое решение. Геометрические габариты участка акватории, его навигационно-гидрографическое обеспечение и глубины остаются неизменными вне зависимости от строительства моста… Какие-либо ограничения по осадке судов не вводились, не вводятся и не планируются к введению», — уточнили в пресс-службе.

Там также добавили, что в процессе строительства был принят ряд мер по обеспечению судоходства, среди которых установка навигационных средств в судовых пролётах и систем аэронавигационной сигнализации на арках.

«Для защиты фарватерных опор... предусмотрены специальные защитные сооружения (палы)», — подытожили в инфоцентре.

«Очередные пустые слова»

Ранее же украинский чиновник Борис Бабин заявил изданию «Обозреватель», что Крымский мост уже стал для России источником проблем.

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Борис Бабин, «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым», заявил, что у России якобы возникли проблемы...

«Проблемы уже возникли. Наличие этого моста… очень негативно сказывается на торговом судоходстве», — сказал он.

Помимо этого политик выразил уверенность, что любая авария в непосредственной близости от перехода может привести к его разрушению.

«Любая авария, любой инцидент с любым торговым судном, которое идёт по Керченскому проливу — а там ежедневно проходят десятки судов — может привести к необратимым последствиям для этого моста», — заключил украинский чиновник.

В Крыму заявления Бориса Бабина назвали далёкими от реальности. В частности в беседе с RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что подобные выступления говорят лишь об «агонии украинских политиков».

«Мы наблюдаем полнейшую агонию украинских политиков. Сегодня их раздражает тот факт, что Крымский мост построен и введён в эксплуатацию раньше времени. Уже тысячи граждан России, проживающих в Крыму и в Краснодарском крае, каждый день проезжают по нему. Крымский мост является одним из символов нашей страны», — сказал Ганжара.

Он подчеркнул, что заявление Бабина — «очередные пустые слова».

«Мост решает огромное количество логистических проблем, он позволит развивающейся экономике Крыма получить дополнительный импульс», — отметил Ганжара.

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А вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский подчеркнул, что мост создавался именно для разрешения имеющихся в районе Керченского пролива проблем.

«Никаких проблем и неудобств нет и быть не может. Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логические, и с этой задачей мост справился», — цитировало РИА Новости его слова.

Соединяя берега

Напомним, что торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. В ней приняли участие строители и президент России Владимир Путин. Движение по переправе для легкового транспорта и автобусов было запущено на следующий день.

По прогнозам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, благодаря мосту число автотуристов на Кубани вырастет с 6,2 млн до 8 млн человек в год.

Длина моста в целом составляет 19 км, а его автодорожная часть — 17 км. Из них более 6 км проходит над морской акваторией. Пропускная способность моста, согласно документации, — 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки. Таким образом, в год переправой смогут воспользоваться около 14 млн человек.

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