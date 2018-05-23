По Крымскому мосту за неделю проехало более 100 тысяч автомобилей

По Крымскому мосту с момента начала автомобильного движения проехало более 100 тыс. транспортных средств. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заказчика строительства — ФКУ «Упрдор «Тамань».

«За неделю с момента открытия движения по Крымскому мосту по новой автотрассе проехало более 108 тыс. транспортных средств в обе стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксировано преобладание трафика в сторону полуострова.

Движение осуществляется в штатном режиме.

Ранее стало известно, что за первые сутки с момента начала движения по Крымскому мосту проехало более 20 тыс. транспортных средств.

Также сообщалось, что после открытия Крымского моста большинство водителей легковых автомобилей отказались от услуг Керченской паромной переправы.

Если ещё 14 мая паромы перевезли 114 автобусов и 2067 легковых автомобилей, то с 17 по 21 мая их услугами воспользовались в общей сложности четыре владельца автобусов и 58 водителей легковых машин.