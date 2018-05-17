Более 20 тысяч машин и мотоциклов проехало по Крымскому мосту за первые сутки

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За первые сутки функционирования Крымского моста по нему проехало более 20 тыс. автомобилей и мотоциклов.
Более 20 тысяч машин и мотоциклов проехало по Крымскому мосту за первые сутки
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте ФКУ Упрдор «Тамань».

«За первые сутки по Крымскому мосту проехало более 20 000 транспортных средств. В направлении Керчи с 5:30 16 мая до 5:30 17 мая проехало около 10 700 транспортных средств и около 10 000 проехали в сторону Тамани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная интенсивность движения пришлась на утренние и вечерние часы.

За 6,5 часов после открытия движения по мосту проехало более 5000 транспортных средств.

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