Названо число проехавших по Крымскому мосту машин в первые часы после его открытия
- РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба Росавтодора, по Крымскому мосту прошло более 2 500 транспортных средства в сторону Крыма и более 2 500 в сторону Краснодарского края.
Отмечается, что максимальная занятость дороги за этот период достигала 30% и пришлась на первый час после открытия движения по мосту.
Максимальная разрешённая скорость движения на мосту составляет 90 км/ч.
Накануне президент России Владимир Путин за 16 минут преодолел за рулём КамАЗа 19 км по Крымскому мосту.