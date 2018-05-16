Названо число проехавших по Крымскому мосту машин в первые часы после его открытия

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За 6,5 часов после открытия движения по Крымскому мосту с 5:30 до 12:00 16 мая проехало более 5 000 транспортных средств.
Названо число проехавших по Крымскому мосту машин в первые часы после его открытия
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, по Крымскому мосту прошло более 2 500 транспортных средства в сторону Крыма и более 2 500 в сторону Краснодарского края.

Отмечается, что максимальная занятость дороги за этот период достигала 30% и пришлась на первый час после открытия движения по мосту.

Максимальная разрешённая скорость движения на мосту составляет 90 км/ч.

Накануне президент России Владимир Путин за 16 минут преодолел за рулём КамАЗа 19 км по Крымскому мосту.

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