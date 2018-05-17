Фотографировавшимся на Крымском мосту байкерам может грозить штраф

Российским байкерам, делавшим фото у арки Крымского моста, может грозить штраф за нарушение правил дорожного движения.

О том, что мотоциклисты делали фото ТАСС сообщил источник в дорожной отрасли региона.

«Информация об остановке у арки Крымского моста (полосы движения в сторону Керчи) группы мотоциклистов была незамедлительно передана службой эксплуатации на пост ДПС на керченском берегу для принятия дальнейших действий в отношении нарушителей ПДД», — рассказал ТАСС представитель Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».

По его словам, соблюдение ПДД на объекте контролируется с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением — АСУДД.

«По трассе установлены 19 камер видеонаблюдения и 10 камер системы предотвращения ДТП. Видеоинформация выводится на мониторы», — добавил собеседник агентства.

Согласно ПДД, за остановку на мосту с двумя полосами движения в одну сторону, грозит штраф.

16 мая сообщалось, что со стороны Керчи и Тамани началось движение по автомобильной части Крымского моста.

В проезде по мосту с обеих сторон участвовали не менее тысячи мотоциклистов. Со стороны Крыма колонну байкеров возглавлял лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.

15 мая президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту за рулём КамАЗа.