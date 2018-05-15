Лидер «Ночных волков» возглавит колонну байкеров на Крымском мосту

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Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что будет во главе колонны, которая проедет 16 мая по Крымскому мосту.

«Завтра в 5:20 стартуем отсюда (из Керчи. — RT). Я, скорее всего, из Крыма. И двумя колоннами, с российскими флагами», — цитирует РИА Новости Залдостанова.

Он отметил, что другая колонна байкеров поедет из Тамани.

15 мая президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на КамАЗе. Мост, длина которого составляет 19 км, он проехал за 16 минут.

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