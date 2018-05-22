Керченская переправа в сотни раз сократила перевозки
Об этом свидетельствует статистика перевозок ООО «Морская дирекция».
Если ещё 14 мая паромы перевезли 114 автобусов и 2067 легковых автомобилей, то с 17 по 21 мая их услугами воспользовались в общей сложности четыре владельца автобусов и 58 водителей легковых машин.
При этом сотни грузовиков продолжают пользоваться услугами паромов.
Ранее сообщалось, что оператор Керченской переправы планирует сократить штат работников из-за открытия Крымского моста.