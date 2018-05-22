Керченская переправа в сотни раз сократила перевозки

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После открытия Крымского моста большинство водителей легковых автомобилей отказались от услуг Керченской паромной переправы.

Об этом свидетельствует статистика перевозок ООО «Морская дирекция».

Если ещё 14 мая паромы перевезли 114 автобусов и 2067 легковых автомобилей, то с 17 по 21 мая их услугами воспользовались в общей сложности четыре владельца автобусов и 58 водителей легковых машин.

При этом сотни грузовиков продолжают пользоваться услугами паромов.

Ранее сообщалось, что оператор Керченской переправы планирует сократить штат работников из-за открытия Крымского моста.

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