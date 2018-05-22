Керченская переправа в сотни раз сократила перевозки

После открытия Крымского моста большинство водителей легковых автомобилей отказались от услуг Керченской паромной переправы.

Об этом свидетельствует статистика перевозок ООО «Морская дирекция».

Если ещё 14 мая паромы перевезли 114 автобусов и 2067 легковых автомобилей, то с 17 по 21 мая их услугами воспользовались в общей сложности четыре владельца автобусов и 58 водителей легковых машин.

При этом сотни грузовиков продолжают пользоваться услугами паромов.

Ранее сообщалось, что оператор Керченской переправы планирует сократить штат работников из-за открытия Крымского моста.