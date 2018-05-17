Оператор Керченской переправы планирует сократить штат из-за открытия Крымского моста

В ООО «Морская дирекция» рассказали о планах по сокращению штата сотрудников и, возможно, числа паромов в связи с введением в эксплуатацию Крымского моста.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора.

«Возможно, при условии достаточного обеспечения транспортной доступности количество работающих паромов сократится. Однако, пока у судовладельцев есть заинтересованность работать, на паромной линии будут задействованы все 6 судов. Коллектив ООО «Морская дирекция» будет сокращён до количества, необходимого для обслуживания паромной переправы с учётом потребностей транспортного комплекса», — указали в пресс-службе.

В компании уточнили, что после открытия движения по Крымскому мосту поток легковых автомобилей через паромную переправу ожидаемо снизился, но при этом число перевезённых грузовиков не изменилось. Данное изменение позволит сделать переправу более комфортной для большегрузов.

Движение по мосту было открыто в 5:30 16 мая. Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.