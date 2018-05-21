С момента открытия по Крымскому мосту проехали почти 90 тысяч автомобилей

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С момента открытия по Крымскому мосту в обе стороны проехали почти 90 тыс. автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань», заказчика строительства.

«Трафик в Крым несколько выше, чем в обратную сторону (почти 46 тыс. авто — по направлению в Керчь, почти 44 тыс. — на Тамань)», — говорится в сообщении.

20 мая по новой автотрассе проехало более 23,1 тыс. транспортных средств в обе стороны.

17 мая Крымский мост появился в картографическом сервисе Google Maps.

Ранее стало известно, что за первые сутки с момента открытия Крымского моста по нему проехало более 20 тыс. автомобилей и мотоциклов. За 6,5 часа с момента открытия движения по мосту проехало более 5 тыс. транспортных средств.

Движение по мосту было открыто в 5:30 16 мая. Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя открытие автодорожной части Крымского моста, назвал его символом единства России.

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