Крымский мост появился в Google Maps

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Крымский мост, движение по которому было открыто 16 мая, появился в картографическом сервисе Google Maps.
Крымский мост появился в Google Maps

При этом сервис не прокладывает маршрут через мост, предлагая использовать для этого паромную переправу. Однако в случае выбора острова Тузла (остров, располагающийся в Керченском проливе) в качестве пункта назначения сервис прокладывает маршрут через мост.

Ранее стало известно, что за первые сутки с момента открытия Крымского моста по нему проехало более 20 тыс. автомобилей и мотоциклов.

Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.

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