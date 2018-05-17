Крымский мост появился в Google Maps
При этом сервис не прокладывает маршрут через мост, предлагая использовать для этого паромную переправу. Однако в случае выбора острова Тузла (остров, располагающийся в Керченском проливе) в качестве пункта назначения сервис прокладывает маршрут через мост.
Ранее стало известно, что за первые сутки с момента открытия Крымского моста по нему проехало более 20 тыс. автомобилей и мотоциклов.
Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.