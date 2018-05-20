В Госдуме прокомментировали реакцию Киева на поездку видеоблогера по Крымскому мосту

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Украинский блогер Виктор Петровский, проехавший по Крымскому мосту, продемонстрировал неспособность Киева рассказать что-то вразумительное о мосте. Об этом заявил депутат Государственной думы России Руслан Бальбек.
В Госдуме прокомментировали реакцию Киева на поездку видеоблогера по Крымскому мосту
  • Reuters

«Украинский блогер, написавший о Крымском мосте, сорвал занавес со сцены театра, в котором лживые актёры обманывают украинское общество, а заодно и продемонстрировал неспособность украинской власти рассказать что-то вразумительное о самом большом мосте России», — приводит слова Бальбека РИА Новости.

Он добавил, что украинской власти «правда глаза колет», поэтому она уже обвинила блогера в «незаконном посещении» полуострова. 

«Ну а своих политиков, открыто ведущих бизнес на полуострове, Киев, конечно же, в упор не видит — даже если они тоже прокатились по Крымскому мосту», — отметил депутат.

Ранее в Госпогранслужбе Украины пригрозили штрафом видеоблогеру Петровскому.

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