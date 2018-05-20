На Украине пригрозили наказать проехавшего по Крымскому мосту видеоблогера
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агенства, Слободян во время выступления в эфире телеканала ATR пригрозил блогеру Виктору Петровскому штрафом.
«Такие действия, в любом случае, являются незаконными, потому что посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска — это нарушение отечественного законодательства. При въезде на Украину через действующие пункты пропуска ему придётся заплатить штраф около трёх с половиной тысяч гривен (8,3 тыс. рублей. — RT)», — сказал Слободян.
При этом отмечается, что ранее Петровский похвалил работу строителей, которые занимались возведением Крымского моста.
«Ну а первое моё впечатление — молодцы! Просто молодцы! То, что говорят, то и делают!», — сказал Петровский.
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