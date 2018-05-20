На Украине пригрозили наказать проехавшего по Крымскому мосту видеоблогера

Короткая ссылка
Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пригрозил штрафом украинскому видеоблогеру, который проехал по Крымскому мосту и поделился впечатлениями от поездки.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, Слободян во время выступления в эфире телеканала ATR пригрозил блогеру Виктору Петровскому штрафом.

«Такие действия, в любом случае, являются незаконными, потому что посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска — это нарушение отечественного законодательства. При въезде на Украину через действующие пункты пропуска ему придётся заплатить штраф около трёх с половиной тысяч гривен (8,3 тыс. рублей. — RT)», — сказал Слободян.

При этом отмечается, что ранее Петровский похвалил работу строителей, которые занимались возведением Крымского моста.

«Ну а первое моё впечатление — молодцы! Просто молодцы! То, что говорят, то и делают!», — сказал Петровский.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко рассказал, как Украина собирается использовать Крымский мост.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН слова украинского президента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных