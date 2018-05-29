В Крыму отреагировали на заявление Киева о якобы имеющихся у России проблемах с Крымским мостом

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление «постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» Бориса Бабина о том, что у России якобы возникли проблемы из-за Крымского моста.

«Мы наблюдаем полнейшую агонию украинских политиков. Сегодня их раздражает тот факт, что Крымский мост построен и введён в эксплуатацию раньше времени. Уже тысячи граждан России, проживающих в Крыму и в Краснодарском крае, каждый день проезжают по нему. Крымский мост является одним из символов нашей страны», — сказал Ганжара.

Он подчеркнул, что заявление Бабина — «очередные пустые слова».

«Мост решает огромное количество логистических проблем, он позволит развивающейся экономике Крыма получить дополнительный импульс», — отметил Ганжара.

Ранее Бабин заявил, что у России якобы возникли проблемы из-за Крымского моста.



