В Крыму отреагировали на заявление Киева о якобы имеющихся у России проблемах с Крымским мостом

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Анастасия Румянцева
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление «постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» Бориса Бабина о том, что у России якобы возникли проблемы из-за Крымского моста.
В Крыму отреагировали на заявление Киева о якобы имеющихся у России проблемах с Крымским мостом
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«Мы наблюдаем полнейшую агонию украинских политиков. Сегодня их раздражает тот факт, что Крымский мост построен и введён в эксплуатацию раньше времени. Уже тысячи граждан России, проживающих в Крыму и в Краснодарском крае, каждый день проезжают по нему. Крымский мост является одним из символов нашей страны», — сказал Ганжара.

Он подчеркнул, что заявление Бабина — «очередные пустые слова».

«Мост решает огромное количество логистических проблем, он позволит развивающейся экономике Крыма получить дополнительный импульс», — отметил Ганжара.

Ранее Бабин заявил, что у России якобы возникли проблемы из-за Крымского моста.

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