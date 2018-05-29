Постпред президента Украины заявил о признаках потери управления в граничащих с Крымом районах
По его словам, в приграничных районах появились «преступные группировки», которые, проводя «антиукраинские акции», занимаются «раскачиванием ситуации».
«Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду», — добавил Бабин.
Он также предположил, что Россия может прибегнуть к «каким-то силовым или гибридным» действиям, чтобы обеспечить себе контроль над регионом.
Ранее бывший замминистра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что Киев должен патрулировать побережье Азовского моря в качестве противодействия «угрозе со стороны России».
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН оценил высказывания Кабаненко.