Эксперт оценил высказывания украинского адмирала о «гибридной угрозе» в Азовском море

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН оценил высказывания экс-заместителя Минобороны Украины адмирала запаса Игоря Кабаненко, который заявил, что Россия военно-морскими учениями в Азовском море может создать «гибридную угрозу вторжения».

«Черноморский флот масштабных учений там никогда не проводил, потому что Азовское море испокон веков считалось внутренним морем Советского Союза, а сейчас — дружественных стран», — сказал Святашов.

По его словам, проводить там ракетные, артиллерийские или торпедные стрельбы просто невозможно.

Он назвал опасения Кабаненко беспочвенными.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал RT слова экс-заместителя Минобороны Украины.