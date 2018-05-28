Эксперт оценил высказывания украинского адмирала о «гибридной угрозе» в Азовском море
«Черноморский флот масштабных учений там никогда не проводил, потому что Азовское море испокон веков считалось внутренним морем Советского Союза, а сейчас — дружественных стран», — сказал Святашов.
По его словам, проводить там ракетные, артиллерийские или торпедные стрельбы просто невозможно.
Он назвал опасения Кабаненко беспочвенными.
Ранее военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал RT слова экс-заместителя Минобороны Украины.