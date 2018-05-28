Эксперт оценил высказывания украинского адмирала о «гибридной угрозе» в Азовском море

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Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН оценил высказывания экс-заместителя Минобороны Украины адмирала запаса Игоря Кабаненко, который заявил, что Россия военно-морскими учениями в Азовском море может создать «гибридную угрозу вторжения».

«Черноморский флот масштабных учений там никогда не проводил, потому что Азовское море испокон веков считалось внутренним морем Советского Союза, а сейчас — дружественных стран», — сказал Святашов.

По его словам, проводить там ракетные, артиллерийские или торпедные стрельбы просто невозможно.

Он назвал опасения Кабаненко беспочвенными.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал RT слова экс-заместителя Минобороны Украины.

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