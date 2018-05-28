Украинский адмирал сообщил о «гибридной угрозе» в Азовском море

Короткая ссылка
Бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что Украина должна патрулировать побережье Азовского моря для противодействия «угрозе со стороны России».

В интервью порталу «Обозреватель» он отметил, что Россия проводит военно-морские учения в непосредственной близости к украинскому побережью. По его мнению, это означает «гибридную угрозу вторжения с моря».

По словам Кабаненко, Киев должен ответить Москве, чтобы «предотвратить кризис».

«Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор», — сказал адмирал.

Также он призвал создать мобильные группировки ВМС.

Ранее в Совфеде отреагировали на желание Киева выставить России счёт за Крымский мост. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить