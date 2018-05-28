Украинский адмирал сообщил о «гибридной угрозе» в Азовском море

Бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что Украина должна патрулировать побережье Азовского моря для противодействия «угрозе со стороны России».

В интервью порталу «Обозреватель» он отметил, что Россия проводит военно-морские учения в непосредственной близости к украинскому побережью. По его мнению, это означает «гибридную угрозу вторжения с моря».

По словам Кабаненко, Киев должен ответить Москве, чтобы «предотвратить кризис».

«Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор», — сказал адмирал.

Также он призвал создать мобильные группировки ВМС.

Ранее в Совфеде отреагировали на желание Киева выставить России счёт за Крымский мост.