Украинский адмирал сообщил о «гибридной угрозе» в Азовском море
В интервью порталу «Обозреватель» он отметил, что Россия проводит военно-морские учения в непосредственной близости к украинскому побережью. По его мнению, это означает «гибридную угрозу вторжения с моря».
По словам Кабаненко, Киев должен ответить Москве, чтобы «предотвратить кризис».
«Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор», — сказал адмирал.
Также он призвал создать мобильные группировки ВМС.
Ранее в Совфеде отреагировали на желание Киева выставить России счёт за Крымский мост.