В Совфеде отреагировали на желание Киева выставить России счёт за Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT слова главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна об убытках, которые понесёт страна из-за Крымского моста.

«Проектируя мост, мы прекрасно понимали, что должны обеспечивать судоходство и украинским, и своим, и иностранным судам вообще. Поэтому все эти заявления Омеляна надуманные, а расчёты абсолютно голословные… Азовское море — внутреннее море Украины и России. Поскольку это так, строительство подобных сооружений находится полностью в нашей юрисдикции. А такие заявления — реакция на строительство. Безусловно, они очень расстроены и разозлены, поскольку до этого много раз говорили, что мост вообще построен не будет», — сказал он.

Цеков также отметил, что попытки Украины выставить «все счета России» из-за Крымского моста не имеют смысла.

«Мы спокойно относимся к таким заявлениям, понимая, что, возможно, они и могут подать какой-то иск, но выиграть его, получив какую-то компенсацию от России, — это вряд ли», — подытожил парламентарий.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки страны из-за Крымского моста.