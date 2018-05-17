В Совфеде отреагировали на желание Киева выставить России счёт за Крымский мост

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Марианна Чурсина
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT слова главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна об убытках, которые понесёт страна из-за Крымского моста.
В Совфеде отреагировали на желание Киева выставить России счёт за Крымский мост
  • © Pavel Rebrov / Reuters

«Проектируя мост, мы прекрасно понимали, что должны обеспечивать судоходство и украинским, и своим, и иностранным судам вообще. Поэтому все эти заявления Омеляна надуманные, а расчёты абсолютно голословные… Азовское море — внутреннее море Украины и России. Поскольку это так, строительство подобных сооружений находится полностью в нашей юрисдикции. А такие заявления — реакция на строительство. Безусловно, они очень расстроены и разозлены, поскольку до этого много раз говорили, что мост вообще построен не будет», — сказал он.

Цеков также отметил, что попытки Украины выставить «все счета России» из-за Крымского моста не имеют смысла.

«Мы спокойно относимся к таким заявлениям, понимая, что, возможно, они и могут подать какой-то иск, но выиграть его, получив какую-то компенсацию от России, — это вряд ли», — подытожил парламентарий.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки страны из-за Крымского моста.

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