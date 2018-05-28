Эксперт прокомментировал слова украинского адмирала о «гибридной угрозе» в Азовском море

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Анастасия Румянцева
Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал RT слова бывшего заместителя Минобороны Украины адмирала запаса Игоря Кабаненко, который заявил, что Россия военно-морскими учениями в Азовском море создаёт «гибридную угрозу вторжения».

«Слово «гибридный» сейчас модное. Это сочетание политических, экономических, информационно-пропагандистских, военных методов. Какие мы методы применяем против Украины? Никаких. Есть гражданская война на Украине — война киевского режима против собственного народа, этим и объясняются все их заявления и действия. Пусть говорит, он решает локальные задачи. Азовское море, к сожалению, маленькое, и мы проводим свои учения. Мы защищаем свои национальные и экономические интересы в пределах международного права, мы его не нарушаем. Есть разделительная черта, мы в своей зоне», — отметил Литовкин.

Ранее Кабаненко заявил, что Украине следует заняться патрулированием азовского побережья для противодействия «угрозе со стороны России».

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