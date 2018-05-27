В Госдуме оценили заявление Украины о якобы разработке Россией оружия для «гибридной войны»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT назвал провокацией заявление председателя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирины Фриз, по словам которой, Россия якобы активизировала исследования, «направленные на разработку химического и биологического оружия массового поражения».

«Если политические деятели на Украине позволяют себе обвинять Россию в том, что она якобы изготавливает химическое оружие, прикрываясь разработкой вакцин, то, наверное, ситуация уже совсем запущенная. Люди вообще не боятся, что могут понести ответственность за свои слова… На самом деле украинские политики просто заработают себе очки таким образом, становясь на родине популярными и «смелыми», — сказал он.

Шерин также добавил, что России следует рассмотреть возможность возбуждать уголовные дела за клевету на международном уровне.

«Если есть заявление, то человек должен либо предоставить неоспоримые доказательства, либо опровергнуть его и извиниться. Если ничего из этого он не может сделать, то надо возбуждать в отношении него уголовное дело», — подчеркнул депутат.

Ранее Фриз заявила, что «Россия ведёт исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эболы и Марбург», выдавая это за попытки разработки вакцин.