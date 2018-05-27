На Украине обвинили Россию в разработке оружия для «гибридной войны»

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Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз заявила, что Россия якобы активизировала исследования, «направленные на разработку химического и биологического оружия массового поражения». Об этом сообщает «Укринформ».
На Украине обвинили Россию в разработке оружия для «гибридной войны»
  • © @poroshenko/Twitter.com

По её словам, в последние три года «Россия ведёт исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эболы и Марбург», выдавая это за попытки разработки вакцин.

Как утверждает Фриз, другие исследовательские учреждения якобы закупают и проводят исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ.

Представитель Киева подчеркнула, что разрабатываемое оружие «может быть использовано в рамках гибридных действий не только против Украины, но везде там, где Россия имеет свои интересы».

Фриз также пообещала предоставить соответствующий отчёт.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Россия «применила новое лазерное оружие» против украинских пограничников.

Также сообщалось, что США планируют выделить средства на поставку летального оружия Украине.

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