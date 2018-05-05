Аваков обвинил Россию в применении «лазерного оружия» против пограничников Украины

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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Россия «применила новое лазерное оружие» против украинских пограничников.

«Один из них (пограничников. — RT) поражён новым оружием российских агрессоров — это лазерное оружие, которое поражает сетчатку глаза бойцов, и особенно для пограничников это актуально, потому что они всё время смотрят в приборы», — цитирует Авакова портал «Сегодня».

По его словам, украинская сторона планирует обсудить данную ситуацию на международном уровне.

«Мы принимаем сейчас контрмеры, но констатируем, что российский агрессор применяет против нас новое оружие... Мы будем ставить фильтры, приборы, надевать соответствующие очки», — заключил он.

Ранее Аваков заявил, что Украина способна обучить весь мир сопротивлению России в гибридной войне.

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