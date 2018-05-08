США планируют выделить средства на поставку летального оружия Украине
Об этом говорится в проекте бюджета на 2019 финансовый год, который опубликован на сайте профильного комитета Палаты представителей.
«Утвердить выделение правительству Украины $250 млн на безопасность и разведывательную деятельность, включая поставку летального оружия», — говорится в документе.
При этом в посольстве Украины в США заявили, что $50 млн из этих средств будут направлены на предоставление Украине летальной оружия.
«$50 млн из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Ранее сообщалось, что на Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства.