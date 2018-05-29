В Киеве заявили о якобы имеющихся у России проблемах с Крымским мостом

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Борис Бабин, «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым», заявил, что у России якобы возникли проблемы из-за Крымского моста.
В Киеве заявили о якобы имеющихся у России проблемах с Крымским мостом
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Об этом он рассказал порталу Обозреватель.

«Проблемы уже возникли. Наличие этого моста, во-первых, очень негативно сказывается на торговом судоходстве», — сказал он, не став приводить каких-либо подробностей.

При этом он добавил, что какой-нибудь инцидент или авария с участием торгового судна «может привести к необратимым последствиям для этого моста».

Однако Бабин сам признал, что Россия принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности объекта. В частности, проводятся проверки всех кораблей, которые идут из украинских портов.

Ранее Бабин рассказал о «признаках потери государственного управления» в районах, граничащих с Крымом.

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