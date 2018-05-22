В Совфеде отреагировали на заявление депутата Рады о необходимости уничтожить Крымский мост

Сенатор от Севастополя, член комитета по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о необходимости уничтожить Крымский мост.

«Нужно обратить внимание международных организаций на действия украинских политиков. Эта истерика продолжится до тех пор, пока будет деградировать экономика Украины. Соответственно, любые наши положительные достижения будут вызывать подобную истерику, но от неё перейти к действиям — это фактически объявление войны. Маловероятно, что на это пойдёт украинская сторона», — пояснила Тимофеева.

Ранее Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала Nation News слова украинского депутата.