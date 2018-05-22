В Крыму прокомментировали заявление депутата Рады о необходимости уничтожить Крымский мост

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о необходимости уничтожить Крымский мост. Мосийчук добавил, что непременно сделал бы это, если бы занимал пост министра обороны.

«Украинских политиков сегодня очень раздражает тот факт, что Крымский мост открыт, открыт раньше срока и является примером уникального сооружения не только в России, но и во всём мире. Украина пыталась убедить народ в том, что мост построить невозможно, что он будет разрушаться в процессе, — всё это были лишь пустые заявления. Уничтожить Крымский мост они могут лишь в фантазиях. Сегодня безопасность моста находится на самом высоком уровне. Любая попытка будет пресекаться самым жёстким образом», — сказал Ганжара.

Как отметил депутат, в связи с успешным инфраструктурным развитием полуострова украинские политики будут и дальше делать такие заявления.

«Чем больше будет развиваться Крым, чем больше инфраструктурных объектов будет открыто: собственные электростанции, трассы федерального значения, включая «Тавриду», — эти факты будут и дальше раздражать Киев, и мы будем дальше слышать эту желчную, агрессивную риторику. Но на самом деле ни на жизнь крымчан, ни на развитие полуострова это, конечно, не влияет», — заключил Ганжара.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост. Он отметил, что мост является «вражеской инфраструктурой».