В Раде пригрозили уничтожением Крымского моста

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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил в эфире телеканала «112 Украина», что считает необходимым уничтожить Крымский мост.

Как отметил Мосийчук, Крымский мост является «вражеской инфраструктурой». 

«Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт», — пояснил депутат.

Отвечая на вопрос, будет ли он лично уничтожать мост, Мосийчук заявил, что непременно сделал бы это, если бы занимал пост министра обороны.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко рассказал, как Украина собирается использовать Крымский мост.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с ФАН заявление украинского лидера.

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