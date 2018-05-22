В Госдуме прокомментировали призыв депутата Рады уничтожить Крымский мост

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о необходимости уничтожить Крымский мост.

«Хотя Крымский мост стоит прочно, его безопасность будет зависеть только от российской тактики охраны. Международное сообщество, в душе признав Крым, конечно, участвовать в диверсиях не станет, но, без сомнения, найдёт нужные слова для поддержки воинственного пыла Украины в отношении полуострова. Как долго это будет продолжаться? На этот вопрос сейчас не ответит никто: слишком много непредсказуемо агрессивных действий Украины. Поэтому в отношении Крымского моста залог безопасности — держать порох сухим», — отметил Бальбек.

Ранее Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить мост в Крым.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала Nation News слова украинского депутата

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