В Госдуме прокомментировали призыв депутата Рады уничтожить Крымский мост

Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о необходимости уничтожить Крымский мост.

«Хотя Крымский мост стоит прочно, его безопасность будет зависеть только от российской тактики охраны. Международное сообщество, в душе признав Крым, конечно, участвовать в диверсиях не станет, но, без сомнения, найдёт нужные слова для поддержки воинственного пыла Украины в отношении полуострова. Как долго это будет продолжаться? На этот вопрос сейчас не ответит никто: слишком много непредсказуемо агрессивных действий Украины. Поэтому в отношении Крымского моста залог безопасности — держать порох сухим», — отметил Бальбек.

Ранее Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить мост в Крым.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала Nation News слова украинского депутата.