Путин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над проблемами водоснабжения и водоотведения в Крыму, а также над решением экологических вопросов полуострова.

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

По словам главы государства, «сделано много, но ещё не всё».

«Сделано много, но ещё не всё. Ещё нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», — приводит его слова ТАСС.

В феврале 2019 года «Крыминформ» передавало, что в Крыму рассказали о реализации федерального проекта «Чистая вода».

Проект предполагает строительство и реконструкцию 211 водопроводных очистных сооружений.