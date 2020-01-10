Путин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над проблемами водоснабжения и водоотведения в Крыму, а также над решением экологических вопросов полуострова.
Путин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

По словам главы государства, «сделано много, но ещё не всё».

«Сделано много, но ещё не всё. Ещё нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», — приводит его слова ТАСС.

В феврале 2019 года «Крыминформ» передавало, что в Крыму рассказали о реализации федерального проекта «Чистая вода».

Проект предполагает строительство и реконструкцию 211 водопроводных очистных сооружений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить