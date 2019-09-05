Повторное засаливание: биологи изучили последствия перекрытия Украиной Северо-Крымского канала для фауны залива Сиваш

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Арсений Скрынников
Крымские морские биологи исследовали обитателей дна самой большой в мире гиперсолёной лагуны в заливе Сиваш. После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала вода из Днепра перестала поступать на полуостров. Из-за этого произошло повторное засаливание, которое вызвало изменение состава организмов, населяющих залив и прилегающие территории. В результате ухудшилось биоразнообразие обитателей дна, практически прекратились поливное земледелие и рыболовство, отмечают исследователи. Однако со временем ситуация будет улучшаться, подчёркивают аналитики.
Повторное засаливание: биологи изучили последствия перекрытия Украиной Северо-Крымского канала для фауны залива Сиваш
  • globallookpress.com
  • © Sergey Anashkevitch/Whitehotpix

Крымские учёные из Института биологии южных морей РАН имени А.О. Ковалевского выяснили последствия для обитателей залива Сиваш украинской блокады пресноводного канала. Оказалось, что вмешательство в экосистему привело к изменению состава организмов, населяющих залив и прилегающие территории. Исследование самой большой в мире гиперсолёной лагуны проводилось при поддержке Российского научного фонда. 

Экосистема Сиваша дважды радикально изменялась под воздействием человека. Во второй половине ХХ века — с постройкой и запуском Северо-Крымского канала, а после 2014 года — с его перекрытием в результате блокады полуострова со стороны Украины. Если с 1988 по 2014 год солёность залива снижалась, то к июню 2018 года она снова достигла высоких значений — 65—70 г/л, а максимальная — 90 г/л.

«Чтобы организовать рациональное природопользование в регионе залива Сиваш, надо чётко знать, что происходит и будет дальше происходить с его экосистемой. Понять это — основная цель исследований, которые мы проводим», — рассказывает руководитель проекта Елена Ануфриева.

Исследователи уделили особое внимание небольшим (до 2 мм), обитателям дна. Выяснилось, что в экстремальных условиях количество видов червей резко уменьшилось и продолжает уменьшаться, а видовое разнообразие рачков не изменилось. Также учёные провели анализ проб из вновь появившихся после засоления обширных скоплений зелёных водорослей.

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Как отмечают учёные, повторное засаливание вызвало изменение видового разнообразия организмов, населяющих не только Сиваш, но и прилегающие территории. В результате блокады поливное земледелие и рыболовство фактически прекратились.

Исследователи уверены, что их работа позволит улучшить контроль за состоянием и использованием окружающей среды, дать прогнозы относительно возможных дальнейших изменений экосистемы региона и рекомендации для улучшения ситуации. Также биологи полагают, что исследование необходимо использовать для создания стратегии развития аквакультуры в Крыму и других регионах России.

Водная блокада Крыма является в целом большой проблемой, но не приведёт к катастрофе, заявила в беседе с RT заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Наталья Рязанова.

«В Крыму всегда была непростая ситуация с водой. После перекрытия канала были вскрыты неприкосновенные артезианские скважины, но это было временное решение. В ближайшее время в республике будут запущены новые опреснительные комплексы, которые позволят использовать морскую воду в технических целях. В засушливых странах, таких как Израиль, это обычная практика. Никаких глобальных катастроф не ожидается, ситуация будет только улучшаться», — заключила Наталья Рязанова.

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