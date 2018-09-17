«Крымский титан» подтвердил разрушение дамбы кислотонакопителя со стороны Украины

Директор крымского филиала ООО «Титановые инвестиции» (завод «Крымский титан» в Армянске) Андрей Акулов заявил, что дамба, разделяющая кислотонакопитель от озера Сиваш, с украинской стороны частично разрушена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Часть дамбы, примерно половина, находится на территории России, половина — на территории Украины… За целостностью дамбы мы следим, мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины. Обнаружено это было нами в пятницу (14 сентября. — RT)», — сообщил Акулов.

Он отметил, что на данный момент пробы воздуха и почвы были отосланы в Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Кроме этого, соответствующее обращение было сделано в ФСБ для проверки факта разрушения дамбы.

Ранее глава администрации Армянска Василий Телиженко заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе и близлежащих сёлах из-за выбросов химических веществ.