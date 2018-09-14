Власти Армянска ввели режим ЧС в городе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня решением комиссии ЧС введён режим ЧС, буквально в 19:00», — сказал он.
По его словам, теперь власти смогут использовать резервный фонд республики для ликвидации последствий выбросов.
Телиженко уточнил, что сроки окончания ЧС будут определены решением комиссии.
Ранее в СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту выброса вредных веществ в городе Армянске на территории Крыма.
Уточняется, что основанием для возбуждения дела стали материалы проверки по факту выброса вредных веществ.