Власти Армянска ввели режим ЧС в городе

Глава администрации Армянска Василий Телиженко заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе и близлежащих сёлах из-за выбросов химических веществ.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня решением комиссии ЧС введён режим ЧС, буквально в 19:00», — сказал он.

По его словам, теперь власти смогут использовать резервный фонд республики для ликвидации последствий выбросов.

Телиженко уточнил, что сроки окончания ЧС будут определены решением комиссии.

Ранее в СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту выброса вредных веществ в городе Армянске на территории Крыма.

Уточняется, что основанием для возбуждения дела стали материалы проверки по факту выброса вредных веществ.