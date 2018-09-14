Власти Армянска ввели режим ЧС в городе

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Глава администрации Армянска Василий Телиженко заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе и близлежащих сёлах из-за выбросов химических веществ.
Власти Армянска ввели режим ЧС в городе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня решением комиссии ЧС введён режим ЧС, буквально в 19:00», — сказал он.

По его словам, теперь власти смогут использовать резервный фонд республики для ликвидации последствий выбросов.

Телиженко уточнил, что сроки окончания ЧС будут определены решением комиссии.

Ранее в СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту выброса вредных веществ в городе Армянске на территории Крыма.

Уточняется, что основанием для возбуждения дела стали материалы проверки по факту выброса вредных веществ.

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